Hannover (www.anleihencheck.de) - Zusammenfassend lässt sich für das EUR-Benchmarksegment aus Down Under festhalten, dass sich die bisherigen Aktivitäten im Jahr 2024 als zurückhaltend präsentieren, so Analysten der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Insgesamt würden die Analysten der NORD/LB im Jahr 2024 mit Emissionen in Höhe von EUR 5,8 Mrd. aus Australien und EUR 3,8 Mrd. aus Neuseeland rechnen, was einem Nettoneuangebot von EUR 0,3 Mrd. bzw. EUR 1,3 Mrd. entspreche. Folgerichtig würden die Analysten der NORD/LB erwarten, Emittenten aus beiden Jurisdiktionen noch einige Male in diesem Jahr am Primärmarkt begrüßen zu dürfen. Mit Blick auf die Covered Bond-Programme ist nach unserem Dafürhalten weiterhin die Kreditqualität der Emittenten und Deckungsstöcke bemerkenswert, so die Analysten der NORD/LB. Den allgemeinen Spreadimpulsen des Repricingregimes hätten sich auch die Emittenten aus Down Under nicht wirklich entziehen können. Daraus würden die Analysten der NORD/LB ableiten, dass insbesondere die Australier sehr selektiv am Markt aktiv sein und sich auch bei der Wahl der Währung flexibel präsentieren würden. (Ausgabe 11 vom 20.03.2024) (21.03.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...