Mainz (ots) -Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) im "Land des Lächelns": An Ostersonntag, 31. März 2024, 20.15 Uhr, nimmt "Das Traumschiff" im ZDF Kurs auf Phuket, Thailands größte Insel. In der ZDFmediathek ist der Film bereits ab Samstag, 23. März 2024, 10.00 Uhr, abrufbar. Helmut Metzger führte Regie, das Drehbuch schrieben Claudia Matschulla und Arnd Mayer.Hanna Liebhold hat von der Reederei den Trainee Oliver Sander (Maximilian Gehrlinger) an die Seite gestellt bekommen. Er soll von der organisierten Hanna lernen, doch ausgerechnet jetzt häufen sich bei ihr die Missgeschicke.Zoologin Dr. Annika Ehler (Maxine Kazis) und ihre Frau Melly Sturm (Marija Mauer) verbringen ihre Hochzeitsreise auf dem Traumschiff. Als unverhofft Mellys Vater Klaus (Andreas Schmidt-Schaller) an Bord auftaucht, der von seiner Tochter wie immer die volle Aufmerksamkeit erwartet, ist Melly hin- und hergerissen zwischen ihren Verpflichtungen als Tochter und frisch gebackener Ehefrau. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen treffen Max Parger und Martin Grimm beim Landgang auf die beiden Frauen. Gemeinsam setzen sie ihre Fahrt zur Elefanten-Auffangstation fort. Benjamin (Riccardo Simonetti), der dortige Leiter und langjähriger Freund von Annika, erwartet sie schon sehnsüchtig. Auch, weil er Annika vor Wochen ein Jobangebot unterbreitet hat und auf ihre Antwort wartet. Doch die Zoologin hat den richtigen Zeitpunkt bisher nicht gefunden, um mit Melly zu sprechen. Während sie weiter danach sucht, haben Max Parger und Martin Grimm ihre neue Challenge gefunden.Mellys Vater Klaus Sturm hat sich unterdessen mit Jonah Martensen (Mika Tritto) angefreundet, dessen Mutter vor Jahren bei einem Thailand-Urlaub ums Leben kam. Seitdem kümmert sich seine Tante Kerstin (Simone Thomalla) um den Jugendlichen. Sie verspricht sich von der Reise an den Unglücksort eine heilende Wirkung für ihren Neffen. Doch je mehr sie Jonah bedrängt, desto mehr zieht er sich zurück. Klaus gelingt es, zu Jonah vorzudringen. Er kann ihn aus seinem dunklen Tal retten, und schon bald kann sich Jonah dafür revanchieren.Obwohl die Beauty-Influencerin Sophia Blum (Anna-Lena Schwing) den Jura-Studenten Cedric Rust (Rojan Juan Barani) unsymphatisch findet und ihm am liebsten aus dem Weg gehen würde, sitzt sie abends mit ihm am "Tisch für Alleinreisende". Als sie ihn beim Kochkurs von Nelson Müller (in einer Gastrolle) wieder trifft, überzeugen sie nicht nur seine Kochkünste.Der Film wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Susanne Priebe, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 040 - 66985-180 oder per Mail unter priebe.s@zdf.de.PressefotosPressefotos zum Film erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dastraumschiff) (nach Login), per E-Mail pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/das-traumschiff-phuket) (nach Login)- den Film als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/das-traumschiff-phuket) (nach Login)- Hier finden Sie Das Traumschiff (https://www.zdf.de/suche?q=Das+Traumschiff&synth=true&usePartnerContent=true&syntheticProfile=large&sender=Gesamtes+Angebot&from=&to=&attrs=&abName=ab-2023-11-13&abGroup=gruppe-a) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5740320