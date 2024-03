Trotz Rekordinvestitionen in neue Modelle und Technologien will BMW im laufenden Jahr die langfristig angepeilte Marge erreichen, wie der Konzern am Donnerstagmorgen mitteilte. Dennoch ist die Aktie kurz nach Börsenbeginn rund ein Prozent im Minus.BMW will im laufenden Jahr mehr als je zuvor in Forschung und Entwicklung sowie in neue Modelle investieren. Die Investitionsquote soll auf über sechs Prozent steigen, die F&E-Quote auf über fünf Prozent. Finanzchef Walter Mertl sagte, dies sei notwendig, ...

