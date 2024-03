Bitcoin mit Trendwende: All Time High in Gefahr

Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 8,4% verzeichnet, während Ethereum die Marke von 3.500 US-Dollar erneut überschritten hat. Die Marktkapitalisierung erreichte 1,31 Billionen US-Dollar, was auf einen wiedererstarkten Optimismus unter Investoren der größten Kryptowährung hindeutet.

Die Analyse des Charts auf Vier-Stunden-Basis offenbart einen deutlichen Ausbruch nach oben, wodurch der bisherige Abwärtstrend bereits vor Erreichen der erwarteten Unterstützungsgrenze von 58.000 US-Dollar durchbrochen wurde. Eine Korrektur von rund 20% wurde von vielen Analysten und Experten antizipiert, basierend auf historischen Rücksetzern. Das kürzlich stattgefundene FOMC Meeting scheint ebenfalls zu dieser positiven Kursentwicklung beigetragen zu haben.

Bitcoin Downtrend scheint gebrochen, Quelle: www.tradingview.com

Angesichts des erneuten Ausbruch nach oben wäre ein pumpen über das erst vor wenigen Tagen erreichte All Time High kein großes Wunder.

FED ändert nichts am Zinssatz

Nach dem gestrigen Treffen der Federal Reserve, bei dem die Leitzinsen unverändert blieben, zeigten sich Kryptowährungen gestärkt. Die Zentralbank deutete mehrere Zinssenkungen im laufenden Jahr an, was üblicherweise die Marktliquidität erhöht und das Investoreninteresse in Wachstumsanlagen wie Bitcoin steigern kann.

Die Beobachtung, dass niedrigere Zinsen oft zu einer besseren Performance von Bitcoin und ähnlichen Anlagen führen, wurde bestätigt. Dies spiegelt die Tendenz wider, dass Bitcoin in Phasen der Zinssenkung, die dem Markt zusätzliche Liquidität zuführen, an Wert gewinnt.

Trotz eines kürzlichen Rückgangs um 10% bleibt Bitcoin im Jahresvergleich mit einem Plus von 53% deutlich im positiven Bereich. Ethereum und andere Kryptowährungen wie Solana zeigten ebenfalls positive Bewegungen, was die breite Markterholung unterstreicht.

Krypto-bezogene Aktien reagierten ebenso positiv auf das Fed-Treffen. Unternehmen wie Coinbase und MicroStrategy verzeichneten deutliche Kursgewinne, ebenso wie Akteure im Mining-Sektor. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass das gesamte Ökosystem von digitalen Währungen von den aktuellen geldpolitischen Entscheidungen profitiert.

Memecoins gewinnen zweistellig

Im aktuellen Marktumfeld erleben Memecoins eine auffällige Wachstumsdynamik. Dogecoin steigerte seinen Wert um 17%, Pepe um 18% und Floki verzeichnete sogar ein Plus von 36%. Diese Zuwächse betreffen alle Memecoins innerhalb der Top 1000, mit Ausnahme der kürzlich populär gewordenen Projekte Book of Meme und Slerf, die ein leichtes Minus von 8% aufweisen. Angesichts einer beeindruckenden Wachstumsrate von 1.173% in der vergangenen Woche scheint dieser Rückgang jedoch vernachlässigbar.

Steigerungen der Memecoins, Quelle: www.coinmarketcap.com

Währenddessen hat der Presale von Dogecoin20 innerhalb der letzten 24 Stunden mehr als 1,3 Millionen US-Dollar für das Projekt gesammelt. Bei diesem Fortschritt dürfte die nächste Vorverkaufsphase, die ein Ziel von 4,64 Millionen USD hat, bald erreicht sein, was zur nächsten Preissteigerung führt.

Dieses neue Projekt scheint die Anleger sehr zu interessieren, angesichts solcher Wachstumsraten nicht weiter verwunderlich.

Dogecoin20 hat das ambitionierte Ziel, den klassischen Dogecoin mit einer innovativen und umweltfreundlicheren Blockchain-Technologie zu überflügeln. Diese Bestrebung, in Verbindung mit der aktuellen positiven Entwicklung im Bereich der Memecoins, könnte für Krypto-Investoren eine attraktive Gelegenheit darstellen, an neuen Wachstumspotenzialen teilzuhaben.

