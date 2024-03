Köln (ots) -Aufgrund von Reparaturarbeiten am Senderstandort Langenberg wird der Empfang am 25. und 26. März 2024 in der Region Rhein Ruhr abgeschaltet bzw. es kommt zu kurzen Unterbrechungen in den folgenden Zeiträumen.Betroffen sind folgende Kanäle:DVB-T225. Märzzwischen 13:00 - 16:00 UhrKanal 46: ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DWDu26. Märzzwischen 9:00 - 12:00 UhrKanal 25: ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoEzwischen 13:00 - 16:00 UhrKanal 35: NRW-Mux - Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RPPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5740416