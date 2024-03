Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten!!Montag, 25. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen antiken Suppenlöffel, Fahrner-Schmuck, ein Miniatur-Biskuitfass, einen Saphir-Ring, einen Glas-Papagei und eine "Wiesbadener Hebammentasche".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 26. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine "Asbach Uralt"-Leuchtreklame, ein Collier mit Diamanten, eine Glas-Eule, zwei Werbepuppen, Wilhelm-Busch-Bronzeplaketten und eine Granatbrosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 27. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier, ein Grammofon, einen Zuckerstreuer, ein Armband mit Diamanten, ein Konvolut aus Spielzeug-Traktoren und ein Gemälde von Max Beringer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 28. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Porzellan-Kakadus, ein Silberkonvolut, ein Feuerzeug von Steiff, einen antiken Schulranzen, einen Ring, eine Brosche und ein Regal aus Chrom.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 2. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren Art-déco-Ohrhänger mit Diamanten, zwei Porzellanvögel, einen "C64" von Commodore, einen Brillantring und eine Breitling-Uhr.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 3. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Zigarettenetui von Kaiser Wilhelm II., eine Tischdecke mit Stickerei, ein Bogenschießspiel, eine "Allan"-Figur von Mattel und eine Brosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 4. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Porzellan-Kerzenleuchter, ein Brettspiel, eine Zuckerdose, zwei Kakteenleuchten, ein Collier mit Quarzen und ein Gemälde von Margarete Kühn.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 5. April 2024, 15.05 UhBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband, ein Werbeschild, eine Bronzefigur, einen Diamantring, eine riesige Coca-Cola-Flasche und 20 Ausgaben der "Diario Ordinario".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5740466