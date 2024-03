Unterföhring (ots) -- Start der Dokumentarserie am 22. März bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Alle drei Episoden auf einmal als Box-Set verfügbar- Mit noch nie gezeigtem Archivmaterial und Interviews aus dem inneren Kreis der Familie, darunter Caitlyn JennerSie sind eine der mächtigsten Familien der Welt - die Kardashian-Jenners - und jetzt gibt es mit "House of Kardashian" eine neue Dokumentarserie über genau diese Familie. Ab Freitag, den 22. März 2024, erscheinen alle drei Episoden der Serie mit noch nie gezeigtem Archivmaterial und Interviews aus dem inneren Kreis der Familie, darunter Caitlyn Jenner, exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW. Alle drei Episoden werden als Box-Set veröffentlicht und können von den Zuschauern sofort angeschaut werden.Über "House of Kardashian":Keine andere Familie prägt unsere Zeit und spaltet die Meinungen so sehr wie die Kardashians. Die einen bewundern sie als eine Dynastie mächtiger Frauen, die Mädchen auf der ganzen Welt inspirieren. Für die anderen sind sie untalentierte und moralisch fragwürdige Reality-Stars, die Frauen schaden, indem sie ihr Leben als oberflächliches Märchen verkaufen.Die dreiteilige Serie, die von 72 Films, einer Fremantle-Firma produziert wurde, soll das, was die Gesellschaft über die Kardashians weiß, in Frage stellen, indem sie ihren Aufstieg, ihre Reichweite und die Kosten untersucht, die damit einhergehen, dass sie zu den berühmtesten Frauen der Welt gehören. "House of Kardashian" ist eine Serie unter der Regie von Katie Hindley und Clare Cameron fungiert zusammen mit dem Creative Director von 72 Films, John Douglas, als Executive Producer.Mit gewagten, unterhaltsamen Erzählungen, exklusivem, ungesehenem Archivmaterial und Aussagen aus erster Hand einiger Personen aus dem engeren Kreis der Kardashian-Jenners, darunter Caitlyn Jenner, fordert "House of Kardashian" das Publikum auf, über die Macht und den Einfluss nachzudenken, den die Familie in vielen Bereichen der Gesellschaft ausübt - nicht nur in der Popkultur.Caitlyn Jenner, Mitwirkende von "House of Kardashian", sagt: "Ich war gerne am Interviewprozess beteiligt, um meine Sicht der Dinge zu schildern, die auf die Stärke, den Einfluss und die Fähigkeit meiner Familie hinweist, die Aufmerksamkeit der Welt zu gewinnen und sie über die Jahre zu erhalten. Ich bin unglaublich stolz auf alle meine Kinder und Stiefkinder."In der deutschen Fassung gibt die Synchronsprecherin und Transfrau Philippa Jarke der Protagonistin Caitlyn Jenner ihre Stimme.Facts:Originaltitel: "House of Kardashian", Dokumentarserie, 3 Episoden á ca. 50 Minuten, GB/USA 2024. Regie: Katie Hindley. Executive Producer: Clare Cameron, John DouglasAusstrahlungstermine:Ab Freitag, 22. März 2024 exklusiv um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries sowie über Sky Q und auf dem Streaming-Service WOW auf Abruf.Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). 