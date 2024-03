Berlin (ots) -The Playce verkündet die Eröffnung von fünf brandneuen Stores und unterstreicht damit die Zukunftsfähigkeit des Einzelhandels am Standort Potsdamer Platz.Diese Neueröffnungen stellen nicht nur aufregende Ergänzungen zu dem bestehenden Angebot an Einkaufs- und Entertainmentmöglichkeiten dar, sondern erweitern auch das Fashionsegment und bieten Kultur- sowie Lifestyleliebhabern ein neues und ansprechendes Sortiment.Deichmann: Schuhe für die ganze FamilieAm 29. Februar öffnete Deichmann seine Türen und präsentiert auf großzügigen 600 m² eine umfangreiche Auswahl an Schuhen für die ganze Familie. Von gemütlichen Hausschuhen bis zu eleganten High-Heels findet man im Deichmann-Store eine beeindruckende Palette für jeden Geschmack und zu fairen Preisen.Intersport: Sportmode trifft auf innovative Laufschuh-TechnologieDas nächste Highlight folgt heute, dem 21. März, mit der Eröffnung von Intersport Voswinkel. Der Store verfügt über eine Verkaufsfläche von 830 Quadratmetern und bietet hochwertige Sport- und Trainingsbekleidung. Besonderes Augenmerk liegt auf einer innovativen Laufschuhberatung, die durch modernste digitale Analysetechniken Kunden dabei unterstützt, den perfekten Schuh zu finden.Hugendubel: Inspirierende BücherweltenFür alle, die sich gerne in faszinierende Bücherwelten entführen lassen, öffnet Hugendubel ebenfalls heute seine Türen auf 333 m². Mit einer reichhaltigen Auswahl an Büchern und Geschenkartikeln, einer modernen Atmosphäre und einer einladenden Umgebung wird Hugendubel zum Treffpunkt für alle Leseratten.Only: Young Fashion aus DänemarkDie dänische Marke Only bietet ab dem 18. April auf 834 m² die neuesten Modetrends für Damen. Die Marke umfasst eine ganze Reihe Submarken und ist ein führendes Label in Europa. Only ist davon überzeugt, dass Mode eine Selbstverwirklichung ist, was sich in ihrer großen Auswahl an Styles widerspiegelt.Foot Locker: The Heart of SneakersDie Frühjahrs-Offensive abschließend, öffnet am 19. April Foot Locker seine Türen und bietet auf einer Fläche von 433 m² Sneaker und Apparel für Mode- und Sportbegeisterte. Seit den 1980er Jahren ist Foot Locker wegen seines großen Sortiments aus Trend-Styles und Klassikern von Marken wie Nike, Adidas, New Balance, Vans oder Converse auch in Deutschland die Nummer-1-Destination für Sportschuhe aller Art.Die Essenz Berlins: Mode, Kultur und Kulinarik im The Playce"Wir freuen uns, dass wir mit den Neueröffnungen nun ein erweitertes Angebot an angesagten Lifestyle-Marken und Produkten im The Playce bieten können. Somit erreichen wir zukünftig eine noch breitere Zielgruppe", sagt Karl Wambach, President von Brookfield Properties Deutschland.Bei The Playce vereinen sich sämtliche Facetten Berlins zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Neben vielen spannenden Einkaufsmöglichkeiten lädt der Manifesto Market zur Entdeckung spannender gastronomischer Konzepte und kulinarischer Highlights und macht die Genuss-Experience komplett.Für weitere Informationen zu den neuen Stores besuchen Sie bitte die Website vom Potsdamer Platz unter www.potsdamerplatz.de.Über den Potsdamer PlatzDer Potsdamer Platz ist ein neuartiges, urbanes Zentrum für Berlins dynamische Community. Ein Ort voller Energie im Einklang mit globalen und lokalen Kulturentwicklungen. Indem er eine symbolträchtige Vergangenheit mit den Rhythmen von heute verknüpft, bietet der Potsdamer Platz bekannte Berliner Vielfalt ebenso an wie Unterhaltung und Events von Weltklasse aber auch Nahversorgungseinrichtungen. Neues Herzstück des Quartiers ist The Playce. Die Erlebnis- und Einkaufs-Destination haucht dem Viertel nicht nur mit dem vielfältigen Shop-Angebot, sondern auch mit Kunst und Kultur, neues Leben ein. Das Quartier wird von dem Asset Manager Brookfield Properties betreut. Weitere Informationen finden Sie unter www.potsdamerplatz.de.Über Brookfield PropertiesBrookfield Properties ist ein weltweit führender Entwickler und Betreiber von hochwertigen Immobilien. Wir sind in fast allen Immobiliensektoren tätig, einschließlich Büro, Einzelhandel, Mehrfamilienhäuser, Gastgewerbe und Logistik, und betreiben im Auftrag von Brookfield Asset Management, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, mehr als 900 Objekte und über 340 Millionen Quadratmeter Immobilienfläche in den wichtigsten Märkten. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, dem Bekenntnis zu Spitzenleistungen und dem Streben nach unermüdlicher Innovation bei der Planung, Entwicklung und Verwaltung von Gebäuden und ihrer Umgebung, gestaltet Brookfield Properties Immobilien von Grund auf neu. Weitere Informationen finden Sie unter www.brookfieldproperties.comPressekontakt:PRESS FACTORY GmbHLukas WanningerAnklamer Straße 3810115 Berlin, DeutschlandTel.: +49 (0) 30 767 339 093potsdamerplatz@press-factory.deOriginal-Content von: Potsdamer Platz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164485/5740543