Paris / London - Angetrieben vom Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu Zinssenkungen in diesem Jahr haben die Börsen Europas am Donnerstag einen Sprung nach oben gemacht. Für den EuroStoxx 50 , der kürzlich erstmals wieder seit 24 Jahren die 5000-Punkte-Marke überschritten hatte, ging es auf ein neues Hoch seit Ende 2000. Am späteren Vormittag legte der Leitindex der Eurozone um 0,55 Prozent auf 5027,92 Punkte zu. Der französische Leitindex Cac 40 erklomm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...