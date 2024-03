NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Mittag 85,72 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel in ähnlichem Ausmaß auf 81,04 Dollar.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Am Vortag waren die Preise noch gefallen. Grundsätzlich werden die Ölpreise von der Förderpolitik wichtiger Ölstaaten gestützt. Der Förderverbund Opec+ hält sein Angebot seit Längerem knapp. Zudem sorgen die Konflikte im Nahen Osten für Verunsicherung. Am Erdölmarkt äußert sich dies in erhöhten Risikoaufschlägen.

Die zuletzt geschrumpften US-Rohöllagerbestände hatten die Preise nicht nachhaltig gestützt. Die Daten waren am Mittwochnachmittag veröffentlicht worden./jsl/bgf/jha/