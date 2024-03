© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Reddit debütiert am Donnerstag an der New York Stock Exchange. Investoren sind allerdings von einem ganz anderen Börsengang begeistert: dem des auf künstliche Intelligenz fokussierten Unternehmens Astera Labs.Astera hat seinen Börsengang am Dienstag mit einem Preis von 36 US-Dollar pro Aktie bewertet. Die Titel des Unternehmens eröffneten am Mittwochnachmittag laut Dow Jones Market Data deutlich höher bei 52,56 US-Dollar und beendeten den ersten Handelstag schließlich um 72 Prozent höher bei 62,03 US-Dollar. Damit hat Astera eine Marktkapitalisierung von fast 9,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie wird unter dem Kürzel "ALAB" an der Nasdaq gehandelt. Astera nutzt das Momentum. Der Börsengang …