ESSEN/HAMBURG/BILBAO (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE und Nordex haben einen mehrjährigen Vertrag über die Lieferung von Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 800 Megawatt (MW) unterzeichnet. In den nächsten 2,5 Jahren werde RWE rund 120 Windenergieanlagen von Nordex für ihre europäischen Märkte beziehen, teilte RWE am Donnerstag am Rande der WindEurope-Konferenz in Bilbao mit. Beide Unternehmen arbeiten seit Jahren zusammen. RWE betreibt bereits 53 Windparks mit Windenergieanlagen von Nordex in sieben Ländern.

RWE will bis 2030 die installierte Leistung bei Windanlagen an Land von aktuell 8,6 auf 14 Gigawatt erweitern. Der Liefervertrag mit Nordex ergänze "bestehende Abschlüsse optimal und sichert uns weitere Kapazitäten zur Erreichung unserer ambitionierten Wachstumsziele", kommentierte Katja Wünsche, bei RWE verantwortlich für das Geschäft mit erneuerbaren Energien in Europa und Australien./nas/jha/