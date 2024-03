Wien (ots) -Das internationale Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) hat seinen globalen Web-Auftritt modernisiert, um die Aufgaben des Unternehmens noch besser vermitteln zu können. Beim Website Relaunch setzte AOP Health auf die Digitalkompetenz der Wiener Agentur FONDA.AOP Health ist Vorreiter für integrierte Therapien bei seltenen Erkrankungen und in der Intensivmedizin. Das international tätige Pharmaunternehmen hat sein Headquarter in Wien, Österreich, und erforscht, entwickelt und vertreibt weltweit innovative Therapielösungen. Seit Anfang des Jahres präsentiert sich das Unternehmen mit einer neuen Website. Im Fokus des neuen Auftritts stehen die Darstellung der Leistungsangebote sowie die Vermittlung authentischer Patient*innen- und Employer-Storys. Die Wiener Agentur Fonda zeichnet für User Experience und User Interface Design, technische Umsetzung sowie CMS-Befüllung verantwortlich.Klares Design, zielgruppenorientierte LösungUm Therapien weltweit zur Verfügung zu stellen, benötigt es ein multiprofessionelles Team aus Forscher*innen, Patient*innenorganisationen, Partner*innen, aber auch aktuelle und zukünftige Mitarbeiter*innen. Diese unterschiedlichen Nutzer*innengruppen sollen auch auf dem neuen Online-Portal gezielt abgeholt werden. Die neue Website optimiert den Auftritt des Unternehmens im Netz und erfüllt gleichzeitig die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen."Die wichtigste Aufgabe der neuen Website besteht darin, eine digitale Präsenz zu schaffen, welche die Innovationskraft und Spitzenleistungen des Unternehmens widerspiegelt und gleichzeitig die User-Experience optimiert.", betont Bernhard Nachbaur, Geschäftsführer von AOP Health.Neben klarer Struktur, optimierter Usability und großflächigem modernen Design setzt die Website gestalterisch auf ein durchgängiges Bild- und Videokonzept. Großzügige Bild- und Video-Module schaffen Emotion und unterstützen das Storytelling. Besonderer Fokus wurde dabei auf Geschichten der Patient*innen und Mitarbeiter*innen gelegt.Alexander Reiberger, Geschäftsführer der Agentur Fonda: "Wir freuen uns, eine Plattform geschaffen zu haben, die die wichtigen Inhalte von AOP Health durch ein durchdachtes User Interface unterstreicht und zur Optimierung der digitalen Präsenz des internationalen Pharmaunternehmens beiträgt."Über AOP Health Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner*innen weltweit tätig ist. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen.Über FONDA FONDA ist eine Digitalagentur und Werbeagentur in Wien. Der Leitsatz der Agentur, die 2005 gegründet wurde und heute über 25 Mitarbeiter:innen beschäftigt, lautet: "Besser einfach!" Denn: FONDA entwickelt Lösungen, die so einfach wie möglich und nur so komplex wie nötig sind. Mit der Tochterfirma FONDA Labs, die sich auf die technische Umsetzung von digitalen Plattformen konzentriert, werden die Projekte inhouse umgesetzt. Zu den Referenzkunden von FONDA zählen u.a. A1 Telekom Austria, Ärzte ohne Grenzen, AUVA, BMI, BMK, BUWOG, D.A.S. Rechtsschutz, Diakonie, Erste Bank Group, Falstaff, Generali Deutschland, Josephinum, Medizinische Universität Wien, Mobilitätsagentur Wien, OMV, OeKB, Raiffeisen Bank International, Sacher Hotels, Schönbrunn Group, Stadt Wien, switch, Universität Wien, Unicredit Bank Austria, VIG - Vienna Insurance Group, VBV-Gruppe, VOR - Der Verkehrsverbund, Wikifolio, Wirtschaftskammer Österreich und Wirtschaftsuniversität Wien.Pressekontakt:DI Isolde FallyIsolde.Fally@aop-health.com+43-676-500 4048Original-Content von: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54768/5740672