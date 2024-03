Baierbrunn (ots) -Mit Peter Glück (48) wird ein erfahrener Audio-Experte in die Chefredaktion des Wort & Bild Verlags berufen. Glück arbeitet bereits seit über vier Jahren im Baierbrunner Gesundheitsmedienhaus als Managing Editor Audio und hat gesundheit-hören, das Audioangebot der Apotheken Umschau, von Grund auf aufgebaut.Gemeinsam mit einem stetig wachsenden Team hat er neue Maßstäbe im Markt der evidenzbasierten Medizin- und Gesundheitspodcasts gesetzt und verantwortet Erfolgsformate wie "Siege der Medizin" (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/serie/siege-der-medizin-der-medizinhistorische-podcast-804639.html), "Der Zuckerdetektiv" (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/serie/der-zuckerdetektiv-der-diabetes-podcast-783277.html), "Klartext Corona" (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/serie/klartext-corona-der-expert-innen-podcast-754307.html) oder "gesundheit-hören - Das Lexikon" (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/serie/gesundheit-hoeren-das-lexikon-1027899.html). Die unter seiner Führung entstandene Audio-Plattform gesundheit-hören wurde 2022 mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, für den Podcast "Klartext Corona" erhielt er 2021 den DDG Medienpreis.Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer Wort & Bild Verlag und Mitglied der Chefredaktion: "Wir setzen auf Audio und freuen uns, dass Peter Glück als Chefredakteur die Zukunft unseres Verlags in diesem Bereich maßgeblich gestalten wird. Seine Fähigkeit, innovative Formate zu entwickeln und ein Team zu inspirieren, das qualitativ hochwertige Inhalte produziert, hat unsere Position im schnell wachsenden Audiomarkt entscheidend gestärkt. Seine Ideen, Gesundheitsthemen seriös und unterhaltsam hörbar zu machen, gepaart mit seiner bewiesenen Führungskompetenz, machen ihn zur idealen Wahl, diesen jungen Bereich unseres Verlags weiter in die Zukunft zu führen."Zur Person Peter Glück: Der ausgebildete Journalist ist beim Wort & Bild Verlag seit 2019 als Managing Editor Audio tätig. Zuvor war er mehr als 20 Jahre lang bei verschiedenen privaten und öffentlich-rechtlichen Radiosendern beschäftigt (u.a. HR, FFH, Radio Hamburg), baute erfolgreich mehrfach neue Redaktionen mit auf und war als Reporter, Moderator und Redakteur unterschiedlicher Formate tätig. Ab 2007 arbeitete er fest im Team von B5 aktuell/BR24, dem Informationsradio des Bayerischen Rundfunks.Alle Folgen und weitere Podcasts von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, findet man unter www.gesundheit-hoeren.de.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.deKatharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: Tel.: 089/744 33-360E-Mail: k.neff-neudert@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5740670