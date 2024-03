DJ Wissing: Bahn-Zahlen wirtschaftlich nicht zufriedenstellend

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat nach der Vorstellung der Bilanz der Deutschen Bahn auf einen effizienteren Umgang mit Mitteln durch den staatseigenen Konzern bestanden. "Die Zahlen sind aus wirtschaftlicher Sicht natürlich nicht zufriedenstellend", erklärte Wissing in einer Stellungnahme, die von seinem Ministerium verbreitet wurde. Endlich massiv in die Infrastruktur zu investieren, sei dennoch der richtige Weg, "denn die Menschen erwarten schließlich wieder verlässliche und pünktliche Züge", betonte der Verkehrsminister. "Der Finanzvorstand hat zu Recht betont, dass der Konzern dafür in Zukunft deutlich effizienter mit seinen Mitteln umgehen muss."

Das unterstütze die Regierung ausdrücklich und habe mit der gesellschaftsrechtlichen Anpassung, der Gründung eines Sektorbeirats sowie der Erarbeitung eines sogenannten Infraplans als zentrales Steuerungsinstrument bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet, "mit denen wir für mehr Transparenz sorgen und im Interesse der Reisenden unsere Position als Eigentümer künftig auch wieder stärker nachhalten können", so Wissing.

