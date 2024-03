Mainz (ots) -Woche 14/24Freitag, 05.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:20.55 Death in ParadiseDer Weihnachtsgeist - Teil 2Free-TV-Premiere21.40 Unit 42Firewall(vom 25.6.2021)22.30 Unit 42Cyber Love(vom 25.6.2021)23.20 neoriginalIch dich auch!Das F-WortComedyserie(vom 15.2.2022)23.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 5.4.2024)0.20 Browser BallettAtomkrieg - Der Talk(vom 3.6.2023)0.50 Game Two #327Videospielmagazin(vom 4.4.2024)1.20 The BayVermisst(vom 13.3.2020)2.05 The BayVerdacht(vom 13.3.2020)2.50 The BayEntführung(vom 13.3.2020)3.35 The BayVerstrickung(vom 13.3.2020)4.20 The BayAbschied(vom 13.3.2020)5.05 The BayGeständnis(vom 13.3.2020)(ab 5.55 Uhr Programm wie ausgedruckt)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5740794