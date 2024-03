Skalierbares und flexibles DC8200 IP von VeriSilicon bietet Anpassungsfähigkeit für Display-Geräte und qualitativ hochwertige Effekte, die ein immersives visuelles Erlebnis ermöglichen

VeriSilicon (688521.SH) gab heute die erfolgreiche Integration seines Display-Prozessors-IP DC8200 in das serienmäßige RISC-V-SoC JH-7110 von StarFive bekannt. bekannt. Mit hoher Leistung, geringem Stromverbrauch und umfangreichen Sicherheitsmerkmalen ermöglicht diese Kooperation eine komplette intelligente Bildverarbeitungsplattform, die für verschiedene Anwendungen wie Cloud Computing, industrielle Steuerung, Network Attached Storage (NAS), Tablets und Human-Machine-Interface (HMI) zugeschnitten ist.

DC8200 IP von VeriSilicon unterstützt fortschrittliche Optimierungen der Bildqualität und ermöglicht dem Benutzer ein erstklassiges visuelles Erlebnis. Es lässt sich so konfigurieren, dass optimale Lösungen für Zielanwendungen erreicht werden. Durch die Integration der firmeneigenen Kompressionstechnologie von VeriSilicon reduziert DC8200 die DDR-Bandbreite erheblich und steigert so die Gesamteffizienz. Darüber hinaus unterstützt DC8200 zwei Betriebssysteme und arbeitet mit der RISC-V-CPU zusammen, um verschiedene Produktanforderungen zu erfüllen.

Außerdem kann DC8200 durch die nahtlose Integration mit den Video-/Bildverarbeitungs-IPs von VeriSilicon robuste Subsysteme bilden, die dem Endbenutzer ein beeindruckendes Erlebnis mit scharfen Kanten, feiner Detailverbesserung und satten Farben bieten.

Thomas Xu, CEO von StarFive, sagte: "Unser RISC-V-basiertes SoC JH-7110 führt eine Vielzahl komplexer Videobildverarbeitungs- und intelligenter Visual-Computing-Aufgaben aus und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen an die visuelle Echtzeitverarbeitung im Edge-Bereich. Das Display-Prozessor-IP von VeriSilicon bietet eine hohe visuelle Qualität bei geringem Stromverbrauch. Wir sind bestrebt, Innovationen auf Basis der RISC-V-Technologie voranzutreiben. Mit der von unseren IP-Partnern zur Verfügung gestellten Companion Pixel Processing IP können RISC-V-basierte Produkte schneller auf den Markt gebracht werden."

"Der JH-7110 von Starfive ist ein führender RISC-V-basierter intelligenter Bildverarbeitungsprozessor, der mit fortschrittlichen Smart-Display-Funktionen ausgestattet ist. Im Bereich der intelligenten Displays gibt es eine starke Marktnachfrage nach hochentwickelten Technologien zur Verbesserung der Bildqualität", sagte Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon. "Das Display-Prozessor-IP als Teil unseres umfangreichen Portfolios für die intelligente Pixelverarbeitung in Bezug auf Glass-to-Glass (vom Kamera-Input bis zum Display-Output) wurde entwickelt, um eine hervorragende Bildqualität bei geringem Stromverbrauch zu gewährleisten. Die Integration unseres DC8200 mit dem JH-7110 ist entscheidend für die Leistung zahlreicher Bildschirme innerhalb des RISC-V-Ökosystems."

Über StarFive

StarFive wurde 2018 gegründet und ist ein lokales chinesisches Hightech-Unternehmen mit unabhängigem geistigem Eigentum (IP). Als führendes Unternehmen im RISC-V-Software- und -Hardware-Ökosystem in China bietet StarFive weltweit führende Produkte und Lösungen für RISC-V an, die IP, SoC, Entwicklungsboards usw. umfassen.

StarFive hat unabhängig voneinander RISC-V-CPU-IPs und NoC-IPs entwickelt, von denen Dubhe-90 die leistungsstärkste kommerzielle RISC-V-CPU-IP in China und StarLink-700 die erste kohärente Mesh-Interconnect-Fabric-IP in China ist. Basierend auf diesen Core-IPs kann StarFive seinen Kunden auch RISC-V-Subsystem-IP-Lösungen für Multi-Core, Big.Little-Core und Many-Core anbieten. Diese Produkte können in hochleistungsfähigen und energieeffizienten Szenarien eingesetzt werden, einschließlich industrieller Steuerung, Desktop-Computing, Mobilkommunikation, Netzwerkkommunikation, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Inzwischen hat StarFive auch SoC (System-on-a-Chip) JH-7110, den weltweit ersten Hochleistungs-RISC-V-Multimediaprozessor für die Massenproduktion, ausgeliefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.starfivetech.com

Über VeriSilicon

VeriSilicon hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende Dienstleistungen rund um kundenspezifisches Silizium und die Lizenzierung von Halbleiter-IP aus einer Hand zu bieten und dabei sein eigenes Halbleiter-IP zu nutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.verisilicon.com

