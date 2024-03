DJ MÄRKTE USA/Fed-Zinssignale tragen weiter - Micron beflügelt Techniksektor

NEW YORK (Dow Jones)--Die positive Reaktion der Wall Street auf die jüngsten Aussagen der US-Notenbank setzt sich am Donnerstag fort. Der Dow-Jones-Index markierte im frühen Handel ein neues Rekordhoch bei 39.700 Punkten. Aktuell gewinnt er 0,4 Prozent auf 39.658 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent. Für die Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,1 Prozent nach oben. Hier sorgen überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen des Chipherstellers Micron Technology neben der Aussicht auf bald sinkende Zinsen für Auftrieb. Die Renditen am Anleihemarkt sinken leicht.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend signalisiert, dass im Sommer eine erste Zinssenkung anstehen könnte. Zudem rechnen die meisten Mitglieder im entscheidenden Fed-Offenmarktausschuss weiter mit 3 Zinssenkungen im laufenden Jahr. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im Juni ist zuletzt auf 76 Prozent gestiegen, verglichen mit 64 Prozent vor Beginn der Fed-Sitzung am Dienstag.

Bei den vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten ragt der Philadelphia-Fed-Index heraus. Er ist zwar von 5,2 auf 3,2 Punkte im März leicht gesunken, Ökonomen hatten aber einen Wert von -5,0 erwartet. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für den Dienstleistungssektor bzw. das verarbeitende Gewerbe im März sind derweil etwas besser bzw. in etwa wie erwartet ausgefallen. Sie liegen beide im Expansion anzeigenden Bereich, was zu der von den US-Notenbankern am Vorabend erhöhten BIP-Wachstumsprognose 2024 passt. Das robuste Wachstum der US-Wirtschaft könnte derweil schnellen Zinssenkungen einen Strich durch die Rechnung machen, mahnen manche Marktteilnehmer.

Devisen-Markt im Zeichen der Notenbanken

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch in Reaktion auf die taubenhaften Fed-Äußerungen behauptet kann sich der Dollar etwas erholen. Der Franken gibt unterdessen deutlicher nach, nachdem die Schweizerische Nationalbank überraschend den Leitzins gesenkt hat. Das britische Pfund gibt nach dem Zinsentscheid der Bank of England (BoE) leicht nach. Die BoE hat ähnlich wie die Fed ihren Leitzins unverändert bei 5,25 Prozent belassen; Beobachter sehen dennoch Hinweise darauf, dass sich die Notenbank in Richtung einer Zinssenkung bewegt.

Micron schießen um 14 Prozent nach oben - Reddit-Börsendebüt

Starke Zahlen hat Micron Technology für das zweite Quartal vorgelegt. Der KI-Boom hat den Chiphersteller überraschend zurück in die Gewinnzone geführt. Auch der Umsatz übertraf die Markterwartungen. Nach Aussage des Micron-Chefs gehört sein Unternehmen zu den am besten positionierten, um von den Chancen im Bereich KI zu profitieren. Die Aktie schießt um 14,9 Prozent nach oben. Im Gefolge steigen AMD um 1,7, Nvidia um 0,7 und Western Digital um 6,4 Prozent. Der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien gewinnt 2 Prozent.

Apple büßen derweil 0,8 Prozent. Belastend wirkt, dass das US-Justizministerium möglicherweise noch in diesem Monat eine lange erwartete Kartell-Klage gegen den iPhone-Hersteller einreichen wird.

Ihr Börsendebüt feiert die Reddit-Aktie. Einen Kurs gibt es bislang noch nicht. Das Social-Media-Unternehmen hat den Ausgabepreis auf 34 Dollar je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne von 31 bis 34 Dollar festgelegt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.657,70 +0,4% 145,57 +5,2% S&P-500 5.251,00 +0,5% 26,38 +10,1% Nasdaq-Comp. 16.517,09 +0,9% 147,69 +10,0% Nasdaq-100 18.432,21 +1,1% 192,10 +9,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 +1,8 4,60 20,0 5 Jahre 4,24 -0,0 4,24 24,2 7 Jahre 4,26 -0,8 4,27 29,0 10 Jahre 4,26 -1,2 4,27 38,0 30 Jahre 4,43 -2,7 4,45 45,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:10 Uhr Mi, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,0897 -0,3% 1,0927 1,0856 -1,3% EUR/JPY 164,88 -0,0% 165,28 164,58 +6,0% EUR/CHF 0,9784 +1,0% 0,9681 0,9672 +5,5% EUR/GBP 0,8570 +0,3% 0,8544 0,8538 -1,2% USD/JPY 151,33 +0,3% 151,30 151,60 +7,4% GBP/USD 1,2715 -0,6% 1,2788 1,2715 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2169 +0,1% 7,2135 7,2170 +1,3% Bitcoin BTC/USD 67.549,94 -0,3% 67.382,97 63.646,56 +55,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,03 81,27 -0,3% -0,24 +11,6% Brent/ICE 85,75 85,95 -0,2% -0,20 +11,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,245 27,28 -0,1% -0,03 -14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.199,57 2.201,78 -0,1% -2,21 +6,7% Silber (Spot) 25,28 25,64 -1,4% -0,36 +6,3% Platin (Spot) 916,63 914,70 +0,2% +1,93 -7,6% Kupfer-Future 4,07 4,05 +0,5% +0,02 +4,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2024 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.