Quectel, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und The Things Industries, ein weltweit führender Anbieter von LoRaWAN IoT-Lösungen (Internet of Things), gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die zum Ziel hat, das Quectel KG200Z LoRaWAN-Modul mit den Zertifizierungen "Works with The Things Stack" und "Secured by The Things Stack" anzubieten und Anwendern eine robuste und sichere LoRaWAN-Lösung bereitzustellen.

Das Quectel KG200Z Modul nutzt die Leistungsfähigkeit des STM32WL von STMicroelectronics und bietet eine außergewöhnliche Leistung für energiesparende Anwendungen mit großer Reichweite. Das Modul wird im LoRa-Hochfrequenzband von 862 MHz bis 928 MHz betrieben und verfügt über eine moderne AES-Hardwareverschlüsselung für erhöhte Sicherheit. Zu den herausragenden Merkmalen des KG200Z gehört sein kompaktes Profil mit Abmessungen von nur 12,0 mm 12,0 mm 1,8 mm sowie sein LGA-Gehäuse. Das Design des Moduls ermöglicht eine nahtlose Integration in Anwendungen mit Größenbeschränkungen und sorgt zugleich für eine zuverlässige Konnektivität.

"Quectel widmet sich dem Ziel, seinen Kunden die zuverlässigsten und sichersten IoT-Lösungen zu liefern, und unsere Partnerschaft mit The Things Industries bekräftigt diesen Anspruch", kommentiert Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Indem wir unser KG200Z LoRaWAN-Modul durch die Zertifizierungen ‚Works with The Things Stack' und ‚Secured by The Things Stack' mit dem kategorieführenden Ansatz von Quectel für die Produktsicherheit kombinieren, bieten wir nicht nur ein Produkt, sondern eine umfassende Lösung an, die den höchsten Konnektivitäts- und Sicherheitsstandards gerecht wird. Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement für Innovation und Exzellenz und die Kooperation mit wichtigen Partnern im Ökosystem wider, um erstklassige Lösungen bereitzustellen."

Dank der Zusammenarbeit mit The Things Industries können Quectel-Kunden ab sofort das KG200Z-Modul in ihrem Gerätedesign und Fertigungsprozess verwenden und dabei zusätzliche Dienstleistungen von The Things Industries nutzen. Diese Partnerschaft ermöglicht Anwendern, die vollständige Kontrolle über die End-to-End-Verschlüsselung und das Schlüsselmanagement zu behalten und gleichzeitig von der jahrzehntelange Erfahrung von Quectel im Bereich der Modulfunktionen zu profitieren.

Wienke Giezeman, CEO bei The Things Industries, kommentiert: "Mit dieser Partnerschaft können Nutzer des Quectel LoRaWAN-Moduls die End-to-End-Verschlüsselung und das Schlüsselmanagement komplett im eigenen Unternehmen integrieren und erhalten alle Vorteile der umfangreichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die in den Quectel-Modulen stecken."

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung setzt Quectel auf führende Branchenpraktiken und -standards und minimiert potenzielle Schwachstellen durch unabhängige externe Tests. Zudem hat Quectel Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien oder die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

Neben dem KG200Z-Modul bietet Quectel eine Reihe von Antennen an, sodass Entwickler und Gerätehersteller Modul und Antennen gleichzeitig erwerben können, um den Prozess zu rationalisieren, die Kosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Über Quectel

Die Leidenschaft von Quectel für die Schaffung einer intelligenteren Welt spornt uns an, die Innovationstätigkeit im IoT-Bereich zu beschleunigen. Wir stellen mit unseren IoT-Lösungen den Kunden in den Mittelpunkt und bieten dabei ausgezeichneten Support und hervorragende Dienstleistungen. Unser aus 5.900 Experten bestehendes globales Team treibt Innovationen in den Bereichen Mobilfunk GNSS Wi-Fi- und Bluetooth- Module sowie Antennen und Serviceleistungen voran.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Über The Things Industries

The Things Industries ist weltweiter Marktführer bei verwalteten und vor Ort installierten LoRaWAN-Netzwerkservern und unterstützt weltweit mehr als 1,5 Millionen LoRaWAN-Geräte. Als Pionier dieser Produktkategorie stellt das Unternehmen den LoRaWAN-Netzwerkmanagementkern mit dem größten Funktionsumfang sowie eine skalierbare verwaltete Plattform bereit.

Weitere Informationen über das Quectel KG200Z LoRaWAN-Modul finden Sie im Datenblatt, das hier abrufbar ist.

