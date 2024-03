Bern - Die AML- und KYC-Compliance-Lösung «Quartz for Compliance» von Tata Consultancy Services hilft Entris, die Überwachung des Zahlungsverkehrs, das Risikomanagement und die Compliance-Funktionen für die Bank und ihre Partnerunternehmen zu verbessern. Entris Banking, mit Sitz in Bern, ist spezialisiert auf Transaction Banking und Business Process Outsourcing für kleine und mittelgrosse Banken in der Schweiz. Durch die Implementierung von Quartz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...