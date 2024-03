Natech kann auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte in Sachen Innovation zurückblicken und engagiert sich für die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen, indem es Finanzinstituten innovative Lösungen an die Hand gibt, die das Wachstum fördern, die Wirkung verstärken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Natech Banking Solutions, Anbieter einer marktführenden End-to-End-Plattform für digitales Banking, gab heute ein Rebranding bekannt, das die Grundlage für die nächste Generation seiner Produktsuite bildet, die den Zugang zu modernster Finanztechnologie demokratisiert.

Die komplette und umfassende Natech-Plattform garantiert lokalen und regionalen Banken, die eine Modernisierung vornehmen möchten, Tier-1-Funktionalität. So können ehrgeizige Institute mit begrenzten Budgets ihr Wachstum vorantreiben, einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihren Marktanteil erhöhen.

Die neue Markenidentität unterstreicht den Fokus von Natech auf die globale Expansion und die Weiterentwicklung des Produktangebots, um Finanzinstituten, einschließlich Fintechs und Neobanken weltweit, eine zugängliche und stabile digitale Banktechnologie zu bieten.

Im vergangenen Jahr konnte Natech seine erste Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen und sich 10 Millionen Euro sichern, um die strategische Expansion in Europa voranzutreiben und die Entwicklung von Snappi, einem Joint Venture mit Piraeus Financial Holdings, zu unterstützen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine unabhängige, filiallose und rein digitale Bank in Europa zu schaffen. Nach der Markteinführung wird Snappi als bahnbrechende Institution für Banking-as-a-Service in ganz Europa tätig sein.

Natech hat seinen Hauptsitz in Ioannina, Griechenland, einem schnell wachsenden High-Tech-Drehkreuz in Südeuropa. Mittlerweile ist das Unternehmen weltweit tätig und unterhält ein vielfältiges und wachsendes Netzwerk von Partnern und Kunden in 40 Ländern, darunter Snappi, Bank of Karditsa, Ziraat Bank, OPAP, Cooperative Bank of Epirus und viele mehr.

Thanasis Navrozoglou, Group CEO, sagte: "Wir wollen Finanzinstitute unterstützen, indem wir es ihnen ermöglichen, auf die neueste Technologie zuzugreifen und diese zu nutzen. Das Rebranding markiert den Beginn der nächsten Phase der Reise von Natech, die sich auf globales Wachstum konzentrieren wird. Unsere Mission besteht in der Entwicklung fortschrittlicher Banklösungen, die für jedes Finanzinstitut zugänglich sind, unabhängig von seiner Größe oder seinem F&E-Budget, und wir wollen neue und bestehende Kunden dabei unterstützen, außergewöhnliche Bankerfahrungen zu bieten. Unser Dank gilt all unseren großartigen Kunden, Partnern, Teammitgliedern und allen anderen, die mit uns zusammengearbeitet haben, um die letzten 20 Jahre so erfolgreich zu gestalten."

Natech Banking Solutions demokratisiert den Zugang zu Banking-Technologie und setzt Ressourcen frei, sodass sich die Finanzinstitute auf das Wesentliche konzentrieren können hervorragenden Service und Kundenzufriedenheit.

Die umfassende Produktpalette, die vom Core-Banking-System bis hin zu digitalen Kommunikationskanälen reicht, bietet Banken die Möglichkeit, personalisierte Finanzprodukte zu entwickeln und anzubieten.

Die Plattform von Natech richtet sich an einen breit gefächerten Kundenkreis, der von Kreditgenossenschaften und lokalen Kommunalbanken bis hin zu zukunftsorientierten regionalen Finanzinstituten und innovativen digitalen Banken reicht, und bietet ein schnelles, nahtloses und unkompliziertes Onboarding, um die Markteinführung zu beschleunigen.

Die Wurzeln von Natech liegen in Griechenland, doch das Unternehmen ist weltweit vertreten und verfügt über eine Präsenz an strategischen Standorten in ganz Europa sowie über ein Netzwerk regionaler und internationaler Partner.

www.natechbanking.com

