GBP/USD wird leicht schwächer gehandelt. Die Ökonomen der Scotiabank analysieren die Aussichten für das Paar. Der Anstieg des GBP scheint zum Stillstand gekommen zu sein Die Kursgewinne an den Devisenmärkten weiteten sich am Mittwoch bis in den niedrigen Bereich von 1,2700 aus und sorgten für eine Aufhellung des kurzfristigen technischen Trends beim ...

