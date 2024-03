SER, ein weltweit führender Anbieter von Intelligent Content Automation (ICA)-Software im Enterprise Content Management (ECM)-Markt, gibt bekannt, dass TA Associates (TA), eine der weltweit führenden Private-Equity-Firmen, ein strategisches Wachstums-Investment in SER tätigt. SER und Carlyle, seit 2018 Investor bei SER, begrüßen TA als neuen Hauptinvestor.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240321822118/de/

"Wir freuen uns, TA als Investor bei SER an Bord zu haben und sind stolz darauf, dass TA unsere Sicht auf das enorme Zukunftspotenzial unseres Unternehmens teilt", sagte Dr. John Bates, CEO von SER. "SER revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Content automatisieren, verstehen und managen. Wir haben großartige Kunden, ein fantastisches Team und eine marktführende Technologie. In den letzten Jahren haben wir hervorragend mit Carlyle zusammengearbeitet und freuen uns, jetzt gemeinsam mit TA die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens zu forcieren."

Seit der Gründung im Jahr 1984 hat SER sich kontinuierlich weiterentwickelt: Von einem Unternehmen, dass sich primär auf die DACH-Region fokussiert und ECM-Lösungen anbietet, hin zu einem wegweisenden Anbieter von ICA mit herausragenden KI-Funktionen und einem zunehmend internationalen Enterprise-Kundenstamm. In Partnerschaft mit Carlyle hat SER das Management-Team erweitert, das Geschäftsmodell auf Subscription umgestellt, das innovative Produktangebot ausgebaut und neue Märkte erschlossen. Dazu zählen die USA, Großbritannien, Europa und der Mittlere Osten.

Heute beschäftigt SER mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 20 Niederlassungen in 11 Ländern. Namhafte Kunden weltweit vertrauen auf die Produkte des Unternehmens. Das Kernprodukt von SER, Doxis ICA (Doxis), kombiniert marktführende ECM-Funktionen mit KI, um Content über Best-of-Breed-Anwendungen und Anbieter-Ökosysteme wie die von SAP, Salesforce und Microsoft hinweg zu vernetzen und zu automatisieren.

"Die großartigen ECM-Lösungen der nächsten Generation von SER helfen Unternehmen, schneller, intelligenter und effizienter zu arbeiten", so Morgan Seigler, Managing Director bei TA, und Stefan Dandl, Director bei TA, "Da die Nachfrage nach KI-basierten Technologien weiter steigt, sind wir überzeugt, dass SER großes Potenzial hat, Organisationen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Mit der Doxis-Plattform optimieren sie ihre Dokumentenverarbeitung und erfüllen Content Management-Anforderungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Carlyle und SER. Gemeinsam wollen wir die internationale Expansion vorantreiben, in KI-Innovationen investieren und das Produktangebot erweitern."

"Wir sind sehr stolz, dass wir SER in einer für das Unternehmen so wichtigen Wachstums- und Transformationsphase begleiten durften", sagt Dr. Thorsten Dippel, Managing Director im Investment Advisory Team von Carlyle Europe Technology Partners (CETP). "Durch die Zusammenarbeit mit Dr. John Bates und seinem herausragendem Team hat sich das Unternehmen zu dem wegweisenden internationalen ICA-Softwareanbieter entwickelt, der es heute ist. SER ist bestens aufgestellt, um die Erfolgsgeschichte als richtungsweisender Anbieter von Unternehmenssoftware im globalen, wachsenden ECM-Markt fortzusetzen. Wir freuen uns, SER auch in seiner nächsten Wachstumsphase mit TA als neuem Hauptinvestor zu begleiten."

Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Über SER

Trusted by over 5 million users worldwide, SER is defining Intelligent Content Automation (ICA), the next generation of enterprise content management which leverages AI to provide intelligent content understanding and process automation. SER's highly scalable Doxis platform brings ICA capabilities into a single, unified platform that works seamlessly across multiple applications and vendor ecosystems, such as SAP, Salesforce and Microsoft. Offering many pre-built solutions and user-friendly, no-code tooling, SER's Doxis delivers rapid time-to-value, superior ROI and lower total cost of ownership for next-generation content applications. Headquartered in Bonn, Germany, SER has a well-established market leadership position in DACH and a fast-growing international business with blue-chip customers around the world. Follow SER on LinkedIn or visit www.sergroup.com to learn more.

Über TA

TA is a leading global private equity firm focused on scaling growth in profitable companies. Since 1968, TA has invested in more than 560 companies across its five target industries technology, healthcare, financial services, consumer and business services. Leveraging its deep industry expertise and strategic resources, TA collaborates with management teams worldwide to help high-quality companies deliver lasting value. The firm has raised $65 billion in capital to date and has over 150 investment professionals across offices in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai and Hong Kong. More information about TA can be found at www.ta.com

Über Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) is a global investment firm with deep industry expertise that deploys private capital across its business and conducts its operations through three business segments: Global Private Equity, Global Credit and Global Investment Solutions. With $426 billion of assets under management as of December 31, 2023, Carlyle's purpose is to invest wisely and create value on behalf of its investors, portfolio companies and the communities in which we live and invest. Carlyle employs more than 2,200 people in 28 offices across four continents. Further information is available at www.carlyle.com. For more, follow Carlyle on LinkedIn and X

