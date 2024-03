Der Europäische Gerichtshof hat den Markt für unabhängige Verwaltungsgesellschaften geöffnet

Der Europäische Gerichtshof hat eine bahnbrechende Entscheidung erlassen, die den italienischen Markt für die Verwaltung von Urheberrechten für unabhängige Verwaltungsgesellschaften öffnet. Soundreef, ein führendes unabhängiges Verwaltungsunternehmen in Europa, feiert diesen bedeutenden Sieg für die Rechte von Autoren, Komponisten und Verlegern, ihre Vertretung im Bereich der Urheberrechtsverwaltung selbst zu wählen.

Das Urteil des Gerichtshofs lautet:

"In seinem Urteil antwortet der Gerichtshof, dass die streitige nationale Regelung eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs darstellt, da sie es unabhängigen, in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Verwertungsgesellschaften nicht erlaubt, ihre Dienstleistungen zur Verwaltung von Urheberrechten in Italien zu erbringen. Auch wenn diese Beschränkung grundsätzlich durch das vorrangige Ziel des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums gerechtfertigt sein mag, ist sie nicht verhältnismäßig, da sie generell und absolut jede unabhängige Verwaltungsstelle mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat daran hindert, ihre Tätigkeit auf dem betreffenden Markt auszuüben. Der Gerichtshof weist darauf hin, dass Maßnahmen, die den freien Dienstleistungsverkehr weniger stark einschränken, die Erreichung des Ziels ermöglichen könnten. Daher stellt der Gerichtshof fest, dass die fraglichen italienischen Rechtsvorschriften nicht mit dem EU-Recht vereinbar sind.

Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung eines liberalisierten Marktes, der private Unternehmen willkommen heißt, Innovationen fördert und den Rechteinhabern bessere Verwaltungsmöglichkeiten bietet.

Soundreef hat in den letzten 10 Jahren zusammen mit Partnern aus der Industrie eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieses Wandels gespielt, um ein effizienteres, faires und zukunftsweisendes Urheberrechtssystem zu gewährleisten. Soundreef ist außerdem das erste unabhängige Verwaltungsunternehmen in Europa, das über ein voll funktionsfähiges Inkassonetzwerk verfügt und bereit ist, diese neue Möglichkeit zu nutzen, um seine Dienstleistungen für Autoren, Komponisten und Verleger zu verbessern.

Soundreef vertritt bereits über 43.000 Komponisten und Verleger weltweit, davon 26.000 aus Italien. Dazu gehören Stars wie Gigi D'Alessio, J-AX, Laura Pausini, Ultimo, Alejandro Sanz und Sfera Ebbasta; historische und zeitgenössische Schriftsteller wie Giancarlo Bigazzi, Maurizio Fabrizio, Takagi Ketra und Federica Abbate; sowie einige der wichtigsten italienischen Rap-Künstler und Film- und Fernsehkomponisten. Darüber hinaus hat SESAC Performing Rights Soundreef mit Wirkung zum 1. Januar 2024 mit der Vertretung seines umfangreichen Repertoires in Italien beauftragt. Die 1930 gegründete SESAC Performing Rights lizenziert derzeit die öffentliche Aufführung von Tausenden von Chartstürmern im Namen ihrer erstklassigen angeschlossenen Komponisten und Musikverleger, zu denen so bekannte Namen wie Bob Dylan, Neil Diamond, Adele, Jack Harlow, Ariana Grande, Disclosure, Zac Brown, Rosanne Cash, Lee Brice, Margo Price, Nicky Jam, Blanco Brown und viele andere gehören. SESAC vertritt außerdem seit langem die Musik für einige der größten Fernsehserien, darunter Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, A Million Little Things, Manifest, Dateline NBC, Dr. Phil, Seinfeld und Modern Family, und ist die PRO der Wahl für viele der gefragtesten Film- und Fernsehkomponisten Hollywoods, darunter Christophe Beck, Danny Lux, The Newton Brothers, John Ehrlich, Gabriel Mann, Lili Haydn und Guillermo Brown und andere.

E-Lex ist von Anfang an die Anwaltskanzlei, die Soundreef bei den wichtigsten Streitigkeiten im Bereich des Urheberrechts und der Urheberrechtsverwaltung unterstützt hat. Das Team, das ursprünglich von Guido Scorza (jetzt Mitglied der italienischen Datenschutzbehörde) geleitet wurde, setzt sich nun aus Professor Giovanni Maria Riccio, der Rechtsanwältin Adriana Peduto, Partner der Kanzlei, und dem Rechtsanwalt Dario Malandrino zusammen.

