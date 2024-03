LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Bahn-Bilanz:

Viel zu lange ging es mehr um Dividende für den Bund als darum, dem Staatskonzern die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Infrastruktur in Ordnung zu halten und zu modernisieren. Man hat sich in einem immer unübersichtlicheren, ineffizienten Geflecht aus Gesellschaften verstrickt, das kaum kontrollierbar ist. Nun soll zwar mehr Geld an die Bahn fließen. Doch sorgen Großbaustellen zunächst einmal für noch mehr Frust. Die Politik muss stärker die Richtung vorgeben und den Konzern von Grund auf neu aufstellen. Die Zahl der Häuptlinge muss reduziert und die Belegschaft motiviert werden, damit sie die Erneuerung unterstützt. Dazu kann eine Einigung im Tarifkonflikt mit den Lokführern, die hoffentlich bald gelingt, einen Beitrag leisten. Das wird teuer für die Bahn. An manchen Stellen wird der Rotstift angesetzt werden müssen. Anfangen sollte man bei den Boni./yyzz/DP/mis