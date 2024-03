AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Karl Lauterbach und seine Klinikreform:

"Obwohl sich alle Beteiligten einig sind, dass die Krankenhauslandschaft zukunftsfest umgebaut werden muss, schafft es Lauterbach, fast alle vor den Kopf zu stoßen, weil er weder Länder noch Kliniken, Träger oder Krankenkassen für ein gemeinsames Vorgehen an den Tisch holen will. Stattdessen versucht der Professor mit der Brechstange ein einseitiges Förderprogramm für Unikliniken auf Kosten der Versorgung in der Fläche durchzudrücken.

In der Praxis droht der Reform damit ein ähnliches Scheitern wie den Fallpauschalen: Sie sollten Kosten senken und ließen sie erst recht explodieren."/yyzz/DP/nas