Kahama-Gebiet offiziell zur Sonderwirtschaftszone erklärt

Ein weiterer wichtiger Schritt für Tansania auf dem Weg zu einer transformativen Methode der Metallgewinnung und einer vollständigen Veredelung im Lande

Chris Showalter, Chief Executive Officer von Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Regierung Tansanias eine Lizenz für eine Multi-Metal Verarbeitungsanlage erhalten hat, um Nickel, Kupfer und Kobalt aus seinem Kabanga Nickel Project in Kahama zu veredeln, das neben der ehemaligen Buzwagi Goldmine von Barrick Gold liegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240321772099/de/

Lifezone's CEO, Chris Showalter, receives the Kahama Refinery Licence with a handshake from the Minister of Minerals, Hon. Anthony Mavunde. (Photo: Business Wire)

Das Kabanga Nickel Project befindet sich im Nordwesten Tansanias und gilt als eines der größten und höchstgradigen unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt. Der Standort der Kahama Multi-Metal Verarbeitungsanlage ("die Kahama Raffinerie") befindet sich etwa 340 Kilometer südwestlich von Kabanga. Die Tochtergesellschaft von Lifezone, Tembo Nickel Corporation Ltd. ("Tembo Nickel") ist die Betreibergesellschaft für Kabanga und Kahama und befindet sich zu 16 im Besitz der Regierung von Tansania.

Durch die Anwendung der Hydromet-Technologie von Lifezone werden Kabanga und Kahama in der Lage sein, fertige Metalle im eigenen Land zu produzieren, was die Kapital- und Betriebskosten sowie die Kosten für den Transport von Konzentraten und anderen Zwischenprodukten senken kann. Die vollständige Verwertung im Land wird zur Optimierung des lokalen Anteils und schließlich zur nationalen Entwicklung durch den Grundsatz der gerechten Aufteilung der wirtschaftlichen Vorteile beitragen. Eine definitive Machbarkeitsstudie für das Kabanga Nickel Project wird bis zum 3. Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Die Hydromet-Technologie von Lifezone Metals ist eine revolutionäre Methode der Metallgewinnung, die das Potenzial hat, die Schmelze für die Raffination von Basis- und Edelmetallen zu ersetzen. Die pyrometallurgische Verhüttung ist einer der größten Verursacher von Schadstoffemissionen, Treibhausgasen und Energieineffizienz bei der Herstellung von Metallprodukten. Der Einsatz der Hydromet-Technologie wird dazu beitragen, Nickel, Kupfer und Kobalt aus Kabanga zu gewinnen und damit kostengünstigere, emissionsärmere (im Vergleich zur Verhüttung) und rückverfolgbare Metalle für Batterien von Elektrofahrzeugen bereitzustellen und die globale Energiewende zu unterstützen.

Herr Showalter erklärte: "Das anhaltende Engagement und die Unterstützung, die wir von der Regierung Tansanias bei der Förderung unseres Kabanga Nickel Project erhalten haben, ist beispielhaft. Mit dem Erhalt unserer Kabanga Special Mining Licence und jetzt der Kahama Refinery Licence haben wir einen klaren Weg vor uns, eine Direct-to-Metal-Lösung zu liefern und die Produktion von Nickel, Kupfer und Kobalt in Tansania und durch Tansanier zu ermöglichen."

In seiner Rede bei der Zeremonie erklärte der Minister für Mineralien, Hon. Anthony Mavunde (übersetzt aus dem Suaheli): "Der Bau einer Multi-Metall-Raffinerie wird eine Lösung für die Bergbauunternehmen des Landes sein, die gezwungen sind, Konzentrate an Raffinerien im Ausland zu exportieren. Ich fordere alle Bergleute, die mit dieser Herausforderung konfrontiert sind, auf, eng mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass es uns allen gelingt, eine vollständige Veredelung im Bergbausektor im Lande zu erreichen, indem wir im Lande verarbeiten und die fertigen Produkte exportieren. [...] Das heutige Ereignis ist ein historisches für unser Land, da wir auf dem Weg zu einer großen Multi-Metall-Raffinerie sind, die die Technologie der Hydrometallurgie nutzen wird."

Darüber hinaus sagte der Shinyanga Regional Commissioner, Hon. Anamringi Macha (übersetzt aus dem Suaheli): "Die Investition der Multi-Metall-Raffinerie von Tembo Nickel wird dazu beitragen, das Gesicht des Kahama-Distrikts und der Region Shinyanga zu verändern, indem sie die formellen und informellen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bürger erhöht. Sie ist aber auch ein weiterer Schritt in der Geschichte der Region Shinyanga, in der der Bergbausektor eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region gespielt hat."

Die Erteilung der Lizenz für die Kahama-Raffinerie folgt auf die offizielle Bekanntmachung der Special Economic Zone (Declaration) Notice, 2024, mit der das Buzwagi-Bergbaugebiet im Distrikt Kahama in der Region Shinyanga zur Sonderwirtschaftszone erklärt wurde. Die Kahama-Raffinerie wird innerhalb der Sonderwirtschaftszone liegen, die bestimmte steuerliche und andere wirtschaftliche Vorteile für das Projekt bietet.

Darüber hinaus profitiert die Kahama Raffinerie vom Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften und der bestehenden Infrastruktur der Buzwagi Goldmine, einschließlich bestehender Lager- und Bürogebäude, regionaler Stromanschlüsse, einer Landebahn, Straßenverbindungen und einer Eisenbahn in unmittelbarer Nähe. Dieses "Plug-and-Play"-Industriezentrum bringt erhebliche Vorteile bei der Projektdurchführung und den Kapitalkosten mit sich und verwandelt eine ehemalige Minenverbindlichkeit in einen langfristigen Vermögenswert. Lifezone wird keine Altlasten im Zusammenhang mit der Schließung der Buzwagi Goldmine übernehmen.

Wenn Sie sich für die Lifezone Metals Nachrichten anmelden möchten, können Sie sich hier registrieren.

Über Lifezone Metals

Die Mission von Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsvollere Metallproduktion und -verwertung zu bieten. Durch den Einsatz einer skalierbaren Plattform, die auf unserer Hydromet-Technologie basiert, ermöglichen wir eine energie- und emissionsärmere sowie kostengünstigere Metallproduktion im Vergleich zur traditionellen Verhüttung.

Unser Kabanga Nickel Projekt in Tansania wird als eines der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt eingestuft. Durch den Einsatz unserer Hydromet-Technologie arbeiten wir daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt in LME-Qualität für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen und es Tansania zu erlauben, eine vollständige Wertschöpfung im Land zu erreichen und zur nächsten herausragenden Quelle für Klasse-1-Nickel zu werden. Eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Projekt soll bis zum 3. Quartal 2024 vorliegen.

Über unser in den USA angesiedeltes Joint Venture für das Recycling von Platin, Palladium und Rhodium arbeiten wir an dem Nachweis, dass unsere Hydromet-Technologie die Platingruppenmetalle aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autoabgaskatalysatoren sauberer und effizienter verarbeiten und zurückgewinnen kann als herkömmliche Verhüttungs- und Raffinationsmethoden.

https://lifezonemetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in vorliegender Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und der "Safe Harbor"-Bestimmungen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden, unter anderem in Bezug auf die Pläne, Strategien und Aussichten, sowohl geschäftlich als auch finanziell, von Lifezone Metals Limited und seinen Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "planen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "Zukunft", "Ausblick" oder den Verneinungen dieser Begriffe oder Abwandlungen davon oder ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken begleitet, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen zu historischen Angelegenheiten sind; vorausgesetzt, dass das Fehlen dieser Begriffe nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten insbesondere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse von Lifezone Metals, zukünftige Möglichkeiten für Lifezone Metals, einschließlich der Wirksamkeit der hydrometallurgischen Technologie von Lifezone Metals (Hydromet-Technologie) und der Erschließung und Verarbeitung von Mineralressourcen im Projekt Kabanga, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lifezone Metals und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und werden von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lifezone Metals und seinen Tochtergesellschaften. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Lifezone Metals, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Störungen; globale Inflation und Kostensteigerungen für Materialien und Dienstleistungen; Zuverlässigkeit von Probenahmen; Erfolg von Pilotprojekten; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften, Gesetzen und Steuersätzen; Inflation; Änderungen von Wechselkursen und der Verfügbarkeit von Devisen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren; das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die gegen Lifezone Metals eingeleitet werden könnten; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, einschließlich der Nutzung des Fremdkapitalmarktes, zukünftiger Kapitalbedarf und Quellen und Verwendung von Barmitteln; die Risiken in Bezug auf die Einführung des Geschäfts von Lifezone Metals, die Wirksamkeit der Hydromet-Technologie und die zeitliche Planung von erwarteten Geschäftsmeilensteinen; der Erwerb, die Aufrechterhaltung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Fähigkeit von Lifezone, Prognosen zu erreichen und Ungewissheiten in Bezug auf unser Geschäft, unseren Betrieb und unsere finanzielle Leistung vorauszusehen, einschließlich: Erwartungen in Bezug auf die finanzielle und geschäftliche Leistung, Finanzprognosen und Geschäftskennzahlen sowie alle zugrunde liegenden Annahmen; Erwartungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieentwicklung und die Pipeline; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, das Wachstum profitabel zu gestalten und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Verbesserung zukünftiger Betriebs- und Finanzergebnisse; die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die auf das Geschäft von Lifezone Metals anwendbar sind; die Fähigkeit von Lifezone Metals, weiterhin die anwendbaren Notierungsstandards der NYSE einzuhalten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-Börse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, das Geschäft von Lifezone Metals aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, das Geschäft von Lifezone Metals aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-Börse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; mit geänderten oder neuen Gesetzen und Vorschriften, die auf unser Geschäft anwendbar sind, Schritt zu halten, einschließlich der Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) näher erläutert werden.

Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Lifezone Metals derzeit nicht bekannt sind oder die Lifezone Metals derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lifezone Metals hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar. Lifezone Metals geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lifezone Metals ändern werden. Auch wenn Lifezone Metals sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnt Lifezone Metals ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Grundlage für die Einschätzung von Lifezone Metals zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Nichts in dieser Mitteilung sollte als Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hier dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnisse erreicht werden wird. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, die auf den Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und die in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt sind. In allen Fällen, in denen historische Leistungen dargestellt werden, ist zu beachten, dass vergangene Leistungen kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnen wir jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue Informationen, Daten oder Methoden, künftige Ereignisse oder andere Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240321772099/de/

Contacts:

Investorenbeziehungen Nordamerika

Evan Young

SVP: Investor Relations Capital Markets

evan.young@lifezonemetals.com



Investorenbeziehungen Europa

Ingo Hofmaier

Chief Financial Officer

ingo.hofmaier@lifezonemetals.com



Medienanfragen

David Petrie

Manager: Corporate Communications

david.petrie@lifezonemetals.com



Tanzania Medienanfragen

Mariagoreth Charles

Tembo Nickel Corporate Communications Manager

Mariagoreth.Charles@kabanganickel.com