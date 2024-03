FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang neuerlich starken Woche mit weiteren Rekorden lässt es der Dax am Freitag zunächst ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18 164 Punkte. Bei 18 179 Punkten hatte er tags zuvor einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf rund 8,5 Prozent ausgebaut.

Gerade für Technologiewerte kommen angesichts schwacher Kurse in China und Hongkong schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel. Dagegen schaffte es der Nikkei 225 in Japan erstmals über 41 000 Punkte. Dort profitieren die Aktien weiter von den geldpolitischen Entscheidungen in Japan und den USA, die unter anderem den Yen schwächten und so die exportorientierte Wirtschaft des Landes stützen.

Japans Zentralbank hatte am Dienstag erstmals seit 17 Jahren die Zinsen leicht erhöht und damit ihre Negativzinspolitik beendet. Zudem werteten Marktteilnehmer die anziehende Inflation als Beleg für die Belebung der Wirtschaft./ag/zb