Dallas, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) -Crown Aesthetics, ein Unternehmen von Crown Laboratories und ein führender Innovator in der Medizintechnikbranche, freut sich, bekannt zu geben, dass das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät SkinPen® Precision den begehrten Titel "Best Energy Device of the Year" erhalten hat. Die namhafte Auszeichnung würdigt den bedeutenden Einfluss von SkinPen Precision auf die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch Spitzentechnologien und überzeugende Behandlungsergebnisse von Patienten.Die Aesthetics Awards sind die renommierteste und am längsten bestehende Branchenauszeichnung Großbritanniens im Bereich der ästhetischen Medizin. Ihr Ziel ist es, die Besten der Besten auf diesem Gebiet zu würdigen und zu fördern. Der SkinPen Precision sicherte sich den ersten Platz aufgrund seiner hohen Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenzufriedenheit. Gestützt auf über 90 klinische Studien und umfangreiche klinische Daten ist der SkinPen Precision ein Gamechanger für die ästhetische Medizin."Wir sind sehr stolz, diese prestigeträchtige Anerkennung zu erhalten", kommentiert Andy Moulton, Vice President of International Sales, Crown Aesthetics. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Innovation und Spitzenleistungen im Gesundheitswesen. Der SkinPen Precision symbolisiert unseren Einsatz für die Verbesserung der Behandlungsergebnisse von Patienten, und wir fühlen uns geehrt, dass dieser Durchbruch die Anerkennung einer so einflussreichen Plattform gefunden hat."Der SkinPen Precision ist bevorzugte Wahl bei Fachkräften rund um den Globus. Seit mehr als fünf Jahren liefert das Gerät durchweg überragende Ergebnisse und ermöglicht den Patienten, eine optimale Hautgesundheit zu erreichen.FDA-Zulassung - Medizinprodukt der Klasse IIIn den USA wird das SkinPen Precision System, ein Microneedling-Gerät mit Zubehör, zur Behandlung von Fitzpatrick-Hauttypen II bis IV zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Falten am Hals und zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen mit allen Fitzpatrick-Hauttypen ab 22 Jahren eingesetzt.CE-Kennzeichnung - Medizinprodukt der Klasse IIa:Medizinisches Anwendungsgebiet: Das SkinPen Precision Microneedling System ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen ab 22 Jahren.Ästhetisches Anwendungsgebiet: Das SkinPen Precision Microneedling System ist auch zur Verbesserung des kosmetischen Erscheinungsbildes von feinen Linien, Falten, Dehnungsstreifen, Operationsnarben, vergrößerten Poren und Pigmentstörungen (Dyschromie) geeignet. Die Indikationen und Körperbehandlungsbereiche für SkinPen Precision können je nach Land variieren.Für weitere Informationen über SkinPen Precision besuchen Sie www.skinpenuk.com.Informationen zu Crown Aesthetics Crown Aesthetics, das führende Unternehmen für ästhetische Medizin, widmet sich dem Ziel, führenden Praxen weltweit beim Ausbau ihres Geschäfts zu helfen. Wir tun dies, indem wir dramatische Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung erzielen. Unsere minimalinvasiven Innovationen - SkinPen® Precision, das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät; MicroPen EVO, ebenfalls von der FDA zugelassen; BIOJUVE, eine neuartige Hautbiomarke; ProGen PRP® Eclipse, ein System für plättchenreiches Plasma (PRP); und VOTESSE®, ein Haargesundheitssystem - fungieren als "Gateway"-Produkte, die neue und hoch zufriedene Patienten in die Praxen bringen. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas, Texas, setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Das Ergebnis ist, dass unsere Kunden durchweg die beste ästhetische Pflege in der Branche liefern. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.crownaesthetics.com.Informationen zu Crown Laboratories, Inc. Crown, ein privates, voll integriertes, globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, hochwertigen und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden hinsichtlich ihrer gesamten Hautpflege verbessern. Als innovatives Unternehmen, das sich auf die Hautwissenschaft fürs Leben konzentriert, ist Crowns unnachgiebiges Streben nach therapeutischen Spitzenleistungen und verbesserten Patientenergebnissen der Grund dafür, dass es sich zu einem führenden Unternehmen in der Dermatologie und Ästhetik entwickelt hat. Crown ist seit zehn Jahren auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgeführt und hat seinen Vertrieb auf über 50 Länder ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie aufwww.crownlaboratories.com.