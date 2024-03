Die deutschen Importpreise sind im Januar im Jahresvergleich um 5,9 % gefallen, so meldet es aktuell das Statistische Bundesamt. Damit sind es elf Monate am Stück deutlich in der Deflation! Ein gutes Zeichen für eine rückläufige Inflation! Zentrale Bedeutung haben weiterhin die Energiepreise. Energieeinfuhren waren im Januar 2024 um 27,7 % billiger als im Vorjahr. ...

