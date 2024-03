Berlin - Union und SPD legen im neuen ZDF-Politbarometer zu, die Grünen sind deutlich schwächer. Die Zahlen wurden am Freitagmorgen veröffentlicht.



Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU demnach zusammen auf 31 Prozent, ein Punkt mehr als bei der letzten Umfrage vor zwei Wochen. Auch die SPD gewinnt einen Zähler auf 16 Prozent. Die Grünen lassen um zwei Prozentpunkte auf 13 Prozent nach.



Die FDP bleibt bei 4 Prozent, die AfD bei 18 Prozent, die Linke bei 3 Prozent, alle drei unverändert. Einen Punkt zulegen kann die Wagenknecht-Partei BSW, die bei 6 Prozent gesehen wird alle anderen Parteien verlieren einen Zähler auf 9 Prozent.



Weiteres Ergebnis: 59 Prozent sind dafür, dass die europäischen Staaten mehr Waffen und Munition in die Ukraine liefern, 35 Prozent sind dagegen, 6 Prozent sagen "weiß nicht".

