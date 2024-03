DJ MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen in Tokio - Hongkong schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am letzten Handelstag der Woche keine klare Tendenz gezeigt. Damit stützten die erneut guten US-Vorgaben, wo der Dow-Jones-Index am Vortag auf ein neues Rekordhoch geklettert war, nicht. Lediglich der Nikkei-225 in Tokio beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent bei 40.888 Punkten. Dagegen ging es an den chinesischen Börsen kräftiger nach unten, Hier schloss der Schanghai-Composite mit einem Abschlag von 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index rutschte im späten Handel sogar um 1,9 Prozent ab.

Zur Begründung wurde auf die jüngsten chinesischen Wirtschaftsdaten verwiesen. Die People's Bank of China (PBOC) habe zwar eine weitere geldpolitische Lockerung angedeutet, die neuesten Konjunkturdaten, die eine bessere Wirtschaftsaktivität als erwartet gezeigt hätten, könnten die Zentralbank aber zögerlicher agieren lassen, hieß es von den Analysten von UOB Global Economics & Markets Research.

Zu den Verlierern in Hongkong gehörte unter anderem das Biotechnologieunternehmen Wuxi Apptec. Angesichts möglicher US-Sanktionen ging es für die Aktie um 4,0 Prozent nach unten. Am Vortag hatte bereits die Deutsche Bank gewarnt, dass Wuxi Apptec wegen möglicher Sanktionen mittel- bis langfristig mit erheblichen Unsicherheiten konfrontiert sei.

In Tokio erhielt der Nikkei-225 erneut Rückenwind von festeren Autowerten um Nissan (+3,4%), Toyota (+1,8%) oder Honda (+1,7%). Bereits am Vortag gab es bei den Aktien wegen der nicht ganz so strikten Zielvorgaben bei Elektroautos für die kommenden Jahre in den USA Kurszuwächse. Deutlich im Plus zeigten sich auch Japan Airlines: Nach einem besseren Gewinnausblick für das Gesamtjahr zog die Aktie um 2,1 Prozent an.

Dagegen verloren in Tokio die Aktien von Chugai Pharmaceutical 3,6 Prozent. Die Roche-Tochter hat einen Forschungsrückschlag erlitten und in der Phase-III-Studie Luminesce für den Kandidat Enspryng (Satralizumab) die gesteckten Ziele nicht erreicht. Dabei wurde das Mittel zur Behandlung der seltenen Autoimmunerkrankung generalisierte Myasthenia gravis (gMG) eingesetzt.

Überraschende Zinserhöhung in Taiwan

In Taiwan legte der Aktienmarkt um 0,2 Prozent zu, nachdem die Notenbank unerwartet die Zinsen erhöht hatte. Der Schritt ist wahrscheinlich eine einmalige Maßnahme, um die Inflationserwartungen einzudämmen, sagte DBS-Chefvolkswirtin Ma Tieying. Diese seien aufgrund der von der Regierung geplanten Strompreiserhöhung gestiegen.

Für den Kospi in Seoul ging es um 0,2 Prozent nach unten. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. So verloren die Aktien des Halbleiterherstellers SK Hynix 0,1 Prozent, nachdem es am Vortag um über 8 Prozent nach oben gegangen war.

Samsonite von Spekulationen um Doppel-Notierung belastet

Die Aktien von Samsonite knickten in Hongkong um 8,1 Prozent ein. Der Reisegepäckhersteller prüft die USA als potenziellen Ort für eine zweite Börsennotierung, hieß es von Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Eine Doppelnotierung könnte die Handelsliquidität des Unternehmens erhöhen, so die Analysten von DBS Group Research. Die doppelte Börsennotierung könnte auch die Möglichkeit schaffen, Investoren in Märkten zu erreichen, die "ein wichtiger Teil der globalen Präsenz des Unternehmens sind".

In Australien gab der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach. Belastet haben hier Rohstoffwerte - Eisenerz-, Gold-, Kohle- und Ölaktien schlossen alle niedriger. Die Papiere von Rio Tinto, BHP und Fortescue sackten zwischen 0,5 und 2,1 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.770,60 -0,1% +2,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.888,43 +0,2% +19,5% 07:00 Kospi (Seoul) 2.748,56 -0,2% +3,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.048,03 -0,9% +2,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.539,73 -1,9% -1,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.217,81 -0,1% -0,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.539,74 -0,1% +6,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0829 -0,3% 1,0862 1,0928 -2,0% EUR/JPY 164,06 -0,3% 164,61 165,07 +5,4% EUR/GBP 0,8583 +0,0% 0,8582 0,8546 -1,1% GBP/USD 1,2618 -0,3% 1,2657 1,2788 -0,9% USD/JPY 151,49 -0,0% 151,55 151,05 +7,5% USD/KRW 1.341,50 +0,5% 1.334,76 1.325,65 +3,4% USD/CNY 7,1376 +0,4% 7,1113 7,1993 +0,5% USD/CNH 7,2676 +0,6% 7,2217 7,2118 +2,0% USD/HKD 7,8183 -0,0% 7,8211 7,8206 +0,1% AUD/USD 0,6516 -0,8% 0,6571 0,6630 -4,3% NZD/USD 0,6008 -0,6% 0,6045 0,6104 -4,9% Bitcoin BTC/USD 66.195,73 +1,2% 65.407,69 67.046,79 +52,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,59 81,07 -0,6% -0,48 +11,0% Brent/ICE 85,28 85,78 -0,6% -0,50 +11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.165,91 2.181,31 -0,7% -15,40 +5,0% Silber (Spot) 24,43 24,75 -1,3% -0,32 +2,8% Platin (Spot) 902,15 907,50 -0,6% -5,35 -9,1% Kupfer-Future 4,02 4,06 -1,0% -0,04 +2,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

