Der DAX konnte gestern an die Aufwärtstendenz vom Vortag anknüpfen und auf neue Rekordmarken ausbrechen. Rückblick: Nachdem der Leitzinsentscheid der US-Notenbank bereits am Mittwoch für Kurssprünge an der Wall Street gesorgt hatte, ging es am gestrigen Donnerstag auch für den deutschen Leitindex weiter nach oben. Bei 18.020 in die Sitzung gestartet ...

