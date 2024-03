FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seiner zuletzt starken Entwicklung mit neuen Rekorden ein wenig Tribut gezollt. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 18 150,30 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochengewinn von 1,2 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,25 Prozent auf 26 406,40 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent bergab.

Den Experten der Landesbank Helaba zufolge ist beim Dax "der Aufwärtsimpuls zweifelsohne intakt". Allerdings mahnten Signale für eine überkaufte Marktlage vor zu viel Euphorie. Die Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in der Eurozone und den USA seien nach den jüngsten Aussagen der US-Notenbank sowie enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich zwar wieder größer geworden. Doch das am Vormittag anstehende Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland dürfte wenig Veränderung zeigen und diesen Hoffnungen keine neuen Argumente liefern./gl/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145