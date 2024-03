Zürich - rrreefs, ein innovatives Spin-off der ETH Zürich, das sich der Wiederbelebung geschädigter Korallenriffe durch innovative modulare Riffstrukturen widmet, hat in seiner ersten Finanzierungsrunde 420'000 CHF erhalten. Der Kapitalzufluss zielt darauf ab, die Produktions- und Einsatzmöglichkeiten von rrreefs auf globaler Ebene voranzutreiben, was einen bedeutenden Schritt in Richtung Wiederherstellung von Meeresökosystemen weltweit darstellt. ...

