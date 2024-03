Knorr-Bremse Aktiengesellschaft München ISIN DE000KBX1006

Wertpapier-Kenn-Nummer: KBX100 Berichtigung der am 21. März 2024 veröffentlichten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 202 4 am 30. April 2024 Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 21. März 2024 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft für Dienstag, den 30. April 2024, um 10:00 Uhr (MESZ), einberufen. Aufgrund redaktioneller Versehen sind in der Bekanntmachung der Einberufung Druckfehler aufgetreten, die wie folgt berichtigt werden: In der Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 - Vergütungsbericht werden in Tabelle "4.14 Mehrjahresvergleich" im Abschnitt Ertragskennzahlen die Kennzahlen zu "Ergebnis je Aktie - unverwässert (in EUR)" in den Spalten "2023" und "Veränderung 2023/2022" berichtigt zu "3,43" in der Spalte "2023" und "13" in der Spalte "Veränderung 2023/2022". Im Übrigen bleibt die am 21. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. München, im März 2024 Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Der Vorstand