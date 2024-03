Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 25.03.2024- (Nr. 119) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2024- (Nr. 120) Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2023- (Nr. 121) Verdienste nach Berufen und Bildungsabschlüssen, April 2023Dienstag, 26.03.2024- (Nr. N013) Spargel in Deutschland: Importe, Ernte, Anbaufläche; Erzeugerpreise, Jahr 2023- (Nr. 122) Verkehrsunfälle, Januar 2024- (Nr. 123) Viehbestand (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023- (Nr. 13) Zahl der Woche zu Ostern: Importpreise und -menge von Kakao, Erzeugerpreise von Schokolade und Zucker, Januar 2024 und Jahr 2023Mittwoch, 27.03.2024- (Nr. N014) Verkehrsunfälle mit Pedelecs und Fahrrädern ohne Hilfsmotor, Jahr 2023- (Nr. 124) Elterngeld: Empfängerinnen und -empfänger sowie Bezugsdauer, Jahr 2023- (Nr. 125) Auszubildende in der Pflege (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2023- (Nr. 126) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2023Donnerstag, 28.03.2024- (Nr. 127) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2024- (Nr. 128) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2023- (Nr. 129) Träger, Einrichtungen und Personal der Kinder- und Jugendhilfe, Jahr 2023- (Nr. 130) Umsatz im Einzelhandel, Februar 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5741389