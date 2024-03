WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Hessen will sich in der Debatte über eine Cannabis-Legalisierung am (heutigen) Freitag im Bundesrat bei der Abstimmung über eine Anrufung des Vermittlungsausschusses enthalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitagmorgen aus Regierungskreisen. In CDU-geführten Ministerien in Wiesbaden wie etwa dem Innen- und dem Justizressort waren Bedenken gegen das Gesetz laut geworden. In der hessischen SPD gab es sowohl zustimmende als auch ablehnende Stimmen, aus Loyalität mit SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jedoch letztlich insgesamt grünes Licht. Daher sollte es bei der schwarz-roten Landesregierung auf eine Enthaltung im Bundesrat hinauslaufen. Das Gesetz zu einer Cannabis-Legalisierung ist bundesweit umstritten./jaa/DP/mis