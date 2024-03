Eine starke Handelswoche liegt hinter der Aktie von Siemens Energy. Mit dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich bei etwa 14,50 Euro hat der DAX-Titel ein Kaufsignal generiert. Zudem profitiert die Gamesa-Mutter von der allgemein guten Stimmung bei Wind-Titeln. Am Freitag legt die Aktie erneut zu.Bereits am Donnerstag war Siemens Energy der stärkste Wert im DAX. Ein Großauftrag von RWE für Onshore-Turbinen an Nordex hatte der gesamten Branche Rückenwind verliehen. Mit einem Plus von mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...