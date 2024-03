© Foto: picture alliance / AA | Celal Gunes



Siemens Energy ist aktuell einer der Top-Werte im deutschen Leitindex. Besonders in zweiten Wochenhälfte trumpft das Papier groß auf. Einen maßgeblichen Anteil dürfte dieser Bericht haben.Die Papiere von Siemens Energy waren am Donnerstag mit Kursgewinnen von +6,7 Prozent der stärkste DAX-Wert. Auch am Freitag geht es für die Titel mit Gewinnen von rund 2,5 Prozent hoch hinaus. Mit einer Wertsteigerung von inzwischen fast 35 Prozent seit dem Jahreswechsel muss sich die Aktie innerhalb des deutschen Leitindex derzeit nur Rheinmetall und Daimler Truck geschlagen geben. Wiederaufnahme der Lieferung von Windturbinen? Grund für das Kaufinteresse dürfte ein Bericht des …