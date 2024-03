DJ MARKT USA/Wenig verändert nach Rekordjagd - Nike mit Ausblick unter Druck

Nach der Rekordjagd vom Vortag dürfte die Wall Street mit einer wenig veränderten Tendenz in den Handel am Freitag starten. Nach den jüngsten Zinssenkungssignalen der US-Notenbank hatten der Dow-Jones-Index, der S&P-500 und auch der Nasdaq-Composite neue Rekordhochs erreicht. Gleichwohl zeigt sich US-Konjunktur weiterhin in einer robusten Verfassung, was die Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen dämpfen könnte. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,1 Prozent zu. Am Anleihemarkt geht es für die Renditen leicht nach unten.

Mangels neuer Konjunkturdaten dürften zum Wochenausklang jedoch Unternehmensergebnisse in den Fokus rücken. Hier geht es für Nike nach Zahlen vorbörslich um 6,2 Prozent nach unten. Der Sportartikel-Hersteller hat für das dritte Quartal zwar einen leicht gestiegenen Umsatz berichtet, gestützt von erholten Großhandelsumsätzen und vor dem Hintergrund eines Restrukturierungsplans. Allerdings hat der kurzfristige Ausblick auf das erste Halbjahr im kommenden Geschäftsjahr 2024/25 die Markterwartungen enttäuscht.

Dagegen legen die Papiere von Fedex um 12,5 Prozent zu. Der US-Logistiker hat im dritten Geschäftsquartal trotz einer niedrigeren Nachfrage mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Fedex profitierte dabei von Einsparungen. Die erwartete Gewinnspanne für das laufende Geschäftsjahr wurde eingeengt. Zudem genehmigte das Board ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar.

Lululemon Athletica knicken um 12,5 Prozent ein. Der Einzelhändler hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Für das laufende erste Quartal lag das Unternehmen mit einem erwarteten Umsatz zwischen 2,18 und 2,2 Milliarden Dollar jedoch deutlicher unter der Analysten-Prognose von 2,26 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2024 06:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.