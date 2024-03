Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,der 128. Deutsche Ärztetag, der vom 7. bis 10. Mai 2024 in Mainz tagt, fällt in gesundheitspolitisch besonders herausfordernde Zeiten. Die Krankenhausstrukturreform, das angekündigte Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, die Reform des Medizinstudiums sind nur einige Beispiele für weitreichende Gesetzesinitiativen, zu denen sich der Ärztetag klar positionieren wird.Schwerpunktmäßig wird sich dieser Ärztetag mit Fragen und Konzepten der Versorgungs-steuerung befassen. Angesichts des demografischen Wandels mit erwartbar höheren komplexen Versorgungsbedarfen und dem schon jetzt dramatischen Fachkräftemangel werden die Abgeordneten des Ärztetages mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus Politik, Wissenschaft und Selbstverwaltung diskutieren, wie durch Struktur- und Prozessreformen sowie innovative sektorenübergreifende Versorgungsmodelle eine patientengerechtere und effektive Koordination und Steuerung der Versorgung erreicht werden kann.Diese und weitere Themen werden sowohl die Eröffnungsveranstaltung des 128. Deutschen Ärztetages, an der auch Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach teilnehmen wird, als auch die Plenarsitzungen des Ärzteparlaments prägen.Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnungsveranstaltung, sowie zu den Arbeitssitzungen und zu den Pressekonferenzen des 128. Deutschen Ärztetages.Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an: https://baek.de/128-daet-anmeldung-pressevertreter (https://baek.de/128-daet-anmeldung-pressevertreter)Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 128. Deutschen Ärztetages finden Sie auf der Website der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/128-daet-2024-in-mainz).Vor Ort ist ein Pressezentrum für Sie eingerichtet. Sie finden die Presselounge im Foyer I der Rheingoldhalle Mainz. Die Pressekonferenzen finden im Saal Watford statt.Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/128-deutscher-aerztetag) können Sie die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen auch online verfolgen sowie die Vorträge, Presseinformationen, Pressefotos und Videos abrufen.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per E-Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).DatenschutzinformationMit Ihrer Anmeldung gestatten Sie uns die Verwendung Ihrer Daten für die Zusendung von Zugangsdaten und Informationen im Rahmen des 128. Deutschen Ärztetages. Nach Beendigung der Veranstaltung werden wir Ihre Daten nicht mehr verwenden und automatisch löschen.Akkreditierung zum 128. Deutschen Ärztetag7. bis 10. Mai 2024 in MainzBitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an: https://baek.de/128-daet-anmeldung-pressevertreterEröffnung (auch als Online-Stream)Dienstag, 7. Mai 2024 10:00 bis 12:00 UhrRheingoldhalle Mainz, Gutenberg-SaalRheinstr. 66, 55116 MainzArbeitssitzungen (auch als Online-Stream)Dienstag, 7. Mai 2024 14:00 bis 18:00 UhrMittwoch, 8. Mai 2024 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 UhrDonnerstag, 9. Mai 2024 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 UhrFreitag, 10. Mai 2024 09:00 bis ca. 16:00 UhrRheingoldhalle Mainz, Kongress-SaalRheinstr. 66, 55116 MainzPressekonferenzen (auch als Online-Stream)Mittwoch, 8. Mai 2024, ca. 12.30 UhrDonnerstag, 9. Mai 2024, ca. 12.30 UhrRheingoldhalle Mainz, Saal WatfordRheinstr. 66, 55116 MainzHinweis für Hörfunkjournalisten und TV-Teams:Bitte teilen Sie uns frühzeitig Sonderwünsche bzgl. Interviews und Technikausstattung (Anschlüsse etc.) mit (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5741585