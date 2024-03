DJ Scholz: Wachstumschancengesetz wichtiges Zeichen für Wirtschaftswachstum

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in dem Beschluss des Wachstumschancengesetzes ein gutes Zeichen für das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland. Zuvor hatte der Bundesrat das Gesetz beschlossen, mit dem Steuererleichterungen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro vorgesehen sind.

"Das Wachstumschancengesetz hilft Unternehmen in angespannten Zeiten zu investieren: in Forschung und Entwicklung, in wirtschaftliches Wachstum. Es ist ein wichtiges Zeichen für unsere Wirtschaft und eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes. Gut, dass es jetzt kommt!", schrieb Scholz auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Das Gesetz sieht unter anderem die Einführung einer degressiven Abschreibung auf Abnutzung (AfA) für Wohngebäude in Höhe von 5 Prozent für die Dauer von sechs Jahre vor. Außerdem sieht es die Einführung einer degressiven AfA auf bewegliche Wirtschaftsgüter für 9 Monate, eine auf vier Jahre befristete Anhebung des Verlustvortrags auf 70 Prozent (ohne Gewerbesteuer) sowie eine Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung vor.

(Mitarbeit: Andreas Kißler)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2024 06:46 ET (10:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.