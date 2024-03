Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag auf der Stelle getreten. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei rund 18.190 Punkten und damit etwa auf Vortagesschluss.



Da am Donnerstag zum Handelsende wieder neue Rekorde markiert worden waren, gehörte nicht viel dazu, am Vormittag schon wieder ein neues Allzeithoch zu erreichen. Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex trug dazu bei, ebenso wie die überraschende Zinssenkung der Schweizer Nationalbank, die Hoffnung auf eine Zinswende auch in der Eurozone weckt. Mehr als ein kleines Plus von weniger als 0,1 Prozent war aber bis zum Mittag nicht drin.



"Die vorsichtige Vorgehensweise hat sich bereits im Handel in Asien herauskristallisiert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Vormittag. Aktien der Deutschen Post, Sartorius und von Vonovia standen auf den Kauflisten, weniger gefragt waren zum Wochenschluss die Aktien aus den zyklischen Branchen, und auch bei den Technologieaffinen stellten sich teilweise Gewinnmitnahmen ein.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken