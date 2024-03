BERLIN (dpa-AFX) - Die Luftwaffe will ihre Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Freitag in Berlin: "Wir reagieren da flexibel auf den Bedarf. Wir stehen bereit, solange wir mit unseren Partnern zusammen diese Hilfsflüge für notwendig erachten, (wir) sind da auch durchhaltefähig." Die Luftwaffe bleibe so lange, wie es Hilfsgüter zu verteilen gebe. Stand Freitagmorgen habe sie vier Flüge absolviert mit insgesamt 22 Tonnen an Hilfsgütern an Bord. Die Luftwaffe hatte am vergangenen Samstag damit begonnen, vor allem Lebensmittel über Gaza abzuwerfen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes appellierte erneut an Israel, mehr humanitäre Hilfe auf dem Landweg nach Gaza zu ermöglichen. Das sei der effizienteste Weg, die leidenden Menschen zu versorgen. "Es geht um Kinder, um Mütter, um Männer, die hungern, und des geht darum, dass diese Menschen gut versorgt werden können", sagte er. Die Lieferung von Gütern auf dem See- und auf dem Luftweg könne die Versorgung über Land nicht ersetzen.

Israel kontrolliere die Ware, die auf dem Landweg nach Gaza komme, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes weiter. Es komme dabei immer wieder vor, dass Güter nicht durchgelassen würden, weil Israel vermute, dass sie von der Hamas für kriegerische Aktionen genutzt werden könnten. "Unser Appell geht auch in diesem Fall in Richtung Israel, die Grenzkontrollen so effizient wie möglich zu gestalten und die Kontrollen auf das Notwendigste zu beschränken", sagte der Sprecher./bg/DP/men