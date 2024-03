© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Während der deutsche Leitindex in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch geklettert ist, warnen Marktteilnehmer vor einem Volmageddon 2.0. Thomas Altmann, von QC Partners kommentiert am Freitag in seinem morgendlichen Ausblick: "Der gestrige Rekord wurde von den bisher höchsten Handelsumsätzen in dieser Woche begleitet. Das zeigt, wie groß Optimismus und Kaufbereitschaft weiterhin sind. Trotz eines Kursgewinns von 8,5 Prozent seit Jahresbeginn scheint die Angst, weitere Kursgewinne zu verpassen weiterhin größer zu sein als die Angst vor Kursverlusten." Der VDAX NEW, der die zukünftig erwarteten Schwankungen misst, ist gestern auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2017 gefallen, so Altmann …