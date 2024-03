Emittent / Herausgeber: AuctionTech / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Immobilien

AuctionTech setzt auf KI für zukünftige Weiterentwicklung von PropNow, der führenden Plattform für digitale Angebotsverfahren beim Immobilienverkauf in Europa



für digitale Angebotsverfahren beim Immobilienverkauf in Europa Berlin, 22. März 2024 - AuctionTech, ein in Berlin ansässiger Softwareanbieter für dynamische Marktpreisfindung von Immobilien und Betreiber von PropNow.com, der führenden Plattform für digitale Bieter-/Angebotsverfahren im Immobilienbereich, wird für die weitere Entwicklung und das internationale Wachstum verstärkt auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) setzen. PropNow ist mit seiner Plattform für digitales Management von Kaufangeboten und Angebotsverfahren Marktführer in Europa. Die Plattform bietet eine SaaS-basierte Lösung, die vor allem von professionellen Immobilienmaklern genutzt wird. Über PropNow wurden bisher bereits über 6.000 Angebotsverfahren mit einem Transaktionsvolumen von rund 2 Mrd. Euro erfolgreich durchgeführt mit über 100.000 teilnehmenden Interessenten. Mit PropNow erzielen Immobilienmakler und professionelle Verkäufer gerade in der aktuellen Marktsituation nicht nur schnellere Verkaufsergebnisse und höhere Verkaufspreise, sondern auch eine höhere Kundenzufriedenheit dank eines transparenten und bequemen Prozessablaufs. Für die weitere Entwicklung von PropNow sieht CEO Jan Thiel mit der Einbindung von KI ein enormes Potenzial: "Nicht nur bei Automatisierung von Angebotsprozessen, sondern vor allem bei der zielgerichteten Analyse der Immobilie und der Auswahl der optimalen Parameter des Angebotsverfahrens, wie auch der besseren Vorqualifizierung von Kaufinteressenten, wird KI eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus werden wir auch im Support-Bereich und bei der Umsetzung von kundenspezifischen Lösungen zunehmend KI-basierte Tools und Technologien einsetzen. Dadurch können wir noch bessere Verkaufsergebnisse für unsere Kunden erzielen, neue Lösungen und Funktionalitäten effizienter umsetzen, als auch die Entwicklung neuer Märkte schneller vorantreiben. PropNow ist bereits in 10 europäischen Ländern vertreten und bietet seine digitale Angebotsplattform in 7 Sprachen an. Als White-Label-Softwarelösung ist PropNow die Technologieplattform, die hinter fast allen großen deutschsprachigen Maklernetzwerken steht und zudem im Bereich des "Digital Bidding" sehr eng mit den weltgrößten Maklerfirmen zusammenarbeitet. Strategisch betrachtet sieht Jan Thiel in der Nutzung von KI einen weiteren wesentlichen Erfolgsfaktor, der sowohl die Effizienz als auch die Qualität der erzielten Verkaufsergebnisse der digitalen Angebotsplattform erheblich steigern kann und damit ein Sprungbrett bietet, das das erfolgreiche Wachstum und die weitere Internationalisierung des Unternehmens beschleunigen wird. Er fügt hinzu: "KI wird die Immobilienbranche grundlegend verändern - weg von einem "One-size-fits-all"-Ansatz mit Standard-Exposés und festen Preisen, hin zu einer weit individuelleren Positionierung und zielgruppenspezifischeren Vermarktung einzelner Objekte. Dies wird zu einer wesentlich dynamischeren Marktpreisfindung führen. Und genau dort knüpft PropNow mit seiner digitalen Angebotsplattform an und schafft die Möglichkeit, den optimalen Preis in kürzester Zeit zu erzielen". Christoph Gerlinger, CEO von SGT German Private Equity, Lead-Investor und größter Gesellschafter von AuctionTech, ergänzt: "Artificial Intelligence wird bei AuctionTech nicht nur Effizienzsteigerungen bringen, sondern den Kundennutzen durch das Erkennen von Mustern bei der Immobilienbewertung und beim Bieterverhalten weiter deutlich erhöhen. AuctionTech bleibt damit einer der Innovationsführer bei der Digitalisierung der Immobilienvermarktung." Presse- und Investor Relations Kontakt

AuctionTech GmbH

Barbara van Dyk

E-Mail: ir@auctiontech.com Über AuctionTech AuctionTech.com entwickelt und betreibt maßgeschneiderte White-Label-Lösungen für Online-Auktionen, dynamische Preisfindungsverfahren und den digitalen Verkauf von Immobilien, Kunst- und Luxusobjekten und bietet diese als Software-as-a-Service (SaaS) weltweit an. AuctionTech ist Erfinder der einzigartigen Live-Video-Auktion, die es ermöglicht, Versteigerungen in 100% Echtzeit weltweit digital durchzuführen. Mit Hilfe ihrer proprietären Technologieplattform wurden bereits über 110.000 Objekte versteigert und unzählige Weltrekorde für Online-Preise erzielt.



Im Immobilienbereich bietet AuctionTech mit seiner PropNow-Plattform Maklern, Projektentwicklern und professionellen Verkäufern innovative und anwenderfreundliche Komplettlösungen für den Preisfindungs- und Verkaufsprozess an, die es ermöglichen, durch einen voll digitalen und transparenten Prozess weitreichendes Kundenvertrauen zu schaffen und den bestmöglichen Marktpreis in kürzester Zeit zu ermitteln. Darüber hinaus schafft eine komplette Integration in bestehende CRM/IT-Systeme erhebliche Effizienzen und Zeitersparnisse für Makler und Verkäufer und erhöht die Rechtssicherheit bei der Vertragsabwicklung.



AuctionTech ist weltweit tätig und hat seinen Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist Venture Capital finanziert. Lead Investor und größter Gesellschafter ist die börsennotierte SGT German Private Equity.



