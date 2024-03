Die Allianz-Aktie hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt und dabei bereits mehrere wichtige Widerstände übersprungen. Nun ist sie an einer ganz wichtigen Marke angekommen. DER AKTIONÄR zeigt, welche Chartmarken bei einem erfolgreichen Sprung über die Hürden in den Fokus rücken würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...