DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. März bis Montag, 25. März (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 25. März 2024 *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Synlab AG, Jahresergebnis FY (15:00 BI-PK) 07:10 DE/Hypoport SE, Geschäftsbericht 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 10:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Spatenstich der Northvolt Gigafactory, Hedwigenkoog 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:25 Atlanta Fed President Bostic, Rede bei Veranstaltung der University of Cincinnatti *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,30 *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm *** 15:30 Fed Governor Cook, Vorlesung in der Harvard University 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Brandenburg/Havel *** - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 22, 2024 09:58 ET (13:58 GMT)

