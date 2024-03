© Foto: Marijan Murat/dpa



Zum Wochenende setzt sich Rüstungskonzern Hensoldt an die MDAX-Spitze. Die wichtige Übernahme des Elektro-Spezialisten ESG soll in den kommenden Tagen finalisiert werden.Im Zuge einer strategischen Expansion steht der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt kurz vor der Vollendung der Übernahme des Elektronikspezialisten ESG. Das Unternehmen integriert elektronische Komponenten in die Kampfflieger der Bundeswehr. Die Aktie von Hensoldt legte am Freitag mehr als 6 Prozent zu. Auch die Papiere von Rheinmetall legten im Windschatten des Konkurrenten knapp 2 Prozent zu. Bereits jetzt arbeitet Hensoldt mit ESG an der Vernetzung von Drohnen und weiterer Land-, Luft- und Seestreitkräfte zum Future …